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يا ربي السلامة..الدريوش يهتز على وقع خبر صادم

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 16:44 يا ربي السلامة..الدريوش يهتز على وقع خبر صادم | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..الدريوش يهتز على وقع خبر صادم
اهتزت جماعة بودينار قيادة تمسمان باقليم الدريوش اليوم السبت، بعدما شاع خبر إقدام سيدة في مقتبل العمر على وضع حد لحياتها شنقا بمنزلها بطريقة مروعة.

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اهتزت جماعة بودينار قيادة تمسمان باقليم الدريوش اليوم السبت، بعدما شاع خبر إقدام سيدة في مقتبل العمر على وضع حد لحياتها شنقا بمنزلها بطريقة مروعة.

وحسب مصادر مطلعة فان الأمر يتعلق بسيدة تبلغ من العمر 28 سنة تقطن بمركز بودينار متزوجة وأم لطفلين، في حين يجهل لحد الآن سبب إقدامها على الانتحار.

وأضافت نفس المصادر أن السلطات المحلية والدرك الملكي حلوا بعين المكان، وتم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات إقدام الضحية على الانتحار، في حين جرى نقلها عبر سيارة الإسعاف نحو مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور حيث سيتم إخضاعها للتشريح الطبي.

جدير بالذكر أن شقيق المنتحرة أقدم على وضع حد لحياته بنفس الطريقة نهاية فبراير الماضي.

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انتحار الدريوش أم طريقة مروعة

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