 خطير وبالصور: عصابة إجرامية هاجمت أسرة فرنسية من أصول مغربية بمدينة وجدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لهذه الأسباب طرد الأمير مولاي هشام بالقوة من تونس | دولي

لهذه الأسباب طرد الأمير مولاي هشام بالقوة من تونس

يا ربي السلامة..الدريوش يهتز على وقع خبر صادم | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..الدريوش يهتز على وقع خبر صادم

خطير وبالصور: عصابة إجرامية هاجمت أسرة فرنسية من أصول مغربية بمدينة وجدة | مجتمع

خطير وبالصور: عصابة إجرامية هاجمت أسرة فرنسية من أصول مغربية بمدينة وجدة

مدير لاماب يستبق التحقيق بإعفاء المسؤول عن الموارد البشرية | بوليتيك

مدير لاماب يستبق التحقيق بإعفاء المسؤول عن الموارد البشرية

بالصورة..اسم عمالة الخميسات المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش | مجتمع

بالصورة..اسم ''عمالة الخميسات'' المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش

حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع | حوادث و حقوق

حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع

البيجيدي يعقد ندوة سياسية للحسم في الولاية الثالثة لبن كيران | بوليتيك

''البيجيدي'' يعقد ندوة سياسية للحسم في الولاية الثالثة لبن كيران

يا ربي السلامة..الكهرباء يصعق شابة في مقتبل العمر وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..الكهرباء يصعق شابة في مقتبل العمر وها شنو وقع ليها

تـقرير صــادم : الحج الارستقراطي عند كبـار الأثرياء يقضون ليلتين في منى ويتفرغون للمساج والبوفيه في خيمة مكيفة بالحج ... اللية الواحدة حوالي زوج ديال المليون للفرد وهذه هي التفاصيل.. | دولي

تـقرير صــادم : الحج الارستقراطي عند كبـار الأثرياء يقضون ليلتين في منى ويتفرغون للمساج والبوفيه

''رعاة'' سياسة الريع

خطير وبالصور: عصابة إجرامية هاجمت أسرة فرنسية من أصول مغربية بمدينة وجدة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 16:34 خطير وبالصور: عصابة إجرامية هاجمت أسرة فرنسية من أصول مغربية بمدينة وجدة | مجتمع
خطير وبالصور: عصابة إجرامية هاجمت أسرة فرنسية من أصول مغربية بمدينة وجدة
تعرضت أسرة فرنسية من أصول مغربية لهجوم عنيف من طرف عصابة إجرامية، وحسب مصادر محلية فقد بدأت القصة عندما كانت سيارة اسبانية في اليمين و فجأة أخذت إتجاه اليسار لتصعد على ''الطروطوار'' مما جعل سائق

''شوف تيفي''

تعرضت أسرة فرنسية من أصول مغربية لهجوم عنيف من طرف عصابة إجرامية، وحسب مصادر محلية فقد بدأت القصة عندما كانت سيارة اسبانية في اليمين و فجأة أخذت إتجاه اليسار لتصعد على ''الطروطوار'' مما جعل سائق السيارة الفرنسية يحتج بشدة لأنه كاد هذا أن يؤدي بحياة الأسرة وحياة أطفالها.

وحسب ذات المصدر ففي تلك اللحظة نفسها هاجم أفراد العصابة الذين كانوا في الاتجاه المعاكس sens interdit بسيارة من نوع Dassia خارقة لقانون السير ، قبل أن يعمد أحدهم إلى الهجوم بالحجارة مما جعل زوجة السائق تصرخ وتطالب بحضور الشرطة وارتفع الخوف و الفزع في صفوف الأطفال، حيث حاصر أفراد العصابة الإجرامية صاحب السيارة المواطن الفرنسي .

هذا وقد ارتفع الصراخ في صفوف الأطفال ، بسبب العنف والتلفظ والتحرش بالكلام النابي في وجه الاسرة كما استغربت الأسرة لهذا الإنفلات الأمني الذي تعرفه المدينة خلال الفترة الصيفية الذي يتزامن مع وصول الجالية المغربية لقضاء عطلتهم الصيفية ، ولهذا تطالب ساكنة المدينة بتدخل الجهات الأمنية بحزم و دعم الموارد البشرية الأمنية بالمدينة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي عصابة اجرامية مدينة طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..اسم عمالة الخميسات المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش | مجتمع

بالصورة..اسم ''عمالة الخميسات'' المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش

صادم.. سيدة ولدت في الشارع والمستشفى يرفض استقبالها لسبب لا يصدق | مجتمع

صادم.. سيدة ولدت في الشارع والمستشفى يرفض استقبالها لسبب لا يصدق

مراكش تحتضن معرض طيران رجال الأعمال | مجتمع

مراكش تحتضن معرض طيران رجال الأعمال

عاجــــل:حَصلات راجلها مع جارتها فالسطح وهاشنو دارت..قصة صادمة من الدارالبيضاء | مجتمع

عاجــــل:حَصلات راجلها مع جارتها فالسطح وهاشنو دارت..قصة صادمة من الدارالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لمنور تفوز بهذه الجائزة | بــووز
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..لمنور تفوز بهذه الجائزة

بعد رحيله عن الفتح ..بنجلون يكشف سر علاقته بالمدرب الركراكي | بــووز

بعد رحيله عن الفتح ..بنجلون يكشف سر علاقته بالمدرب الركراكي

من قلب القنيطرة..الكازاوية دخلات طول وعرض فعائلة الرباح ..ولد خت الوزير دخل عليا الصالون و نعس معايا أنا دوزت شهرين ديال الحبس بتهمة الفساد و هو محكوم غيابيا ب5 سنين ومامشاش الحبس | بــووز

من قلب القنيطرة..الكازاوية دخلات طول وعرض فعائلة الرباح ..ولد خت الوزير دخل عليا الصالون و نعس معايا أنا دوزت شهرين ديال الحبس بتهمة الفساد و هو محكوم غيابيا ب5 سنين ومامشاش الحبس

حلقة جديدة من سلسلة قدور و عويشة - رونــــــــديــــفــــــــو | برامج

حلقة جديدة من سلسلة قدور و عويشة - رونــــــــديــــفــــــــو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لهذه الأسباب طرد الأمير مولاي هشام بالقوة من تونس | دولي
منذ 24 دقيقة

لهذه الأسباب طرد الأمير مولاي هشام بالقوة من تونس

يا ربي السلامة..الدريوش يهتز على وقع خبر صادم | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..الدريوش يهتز على وقع خبر صادم

خطير وبالصور: عصابة إجرامية هاجمت أسرة فرنسية من أصول مغربية بمدينة وجدة | مجتمع

خطير وبالصور: عصابة إجرامية هاجمت أسرة فرنسية من أصول مغربية بمدينة وجدة

مدير لاماب يستبق التحقيق بإعفاء المسؤول عن الموارد البشرية | بوليتيك

مدير لاماب يستبق التحقيق بإعفاء المسؤول عن الموارد البشرية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.