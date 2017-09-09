خطير وبالصور: عصابة إجرامية هاجمت أسرة فرنسية من أصول مغربية بمدينة وجدة ﻿

تعرضت أسرة فرنسية من أصول مغربية لهجوم عنيف من طرف عصابة إجرامية، وحسب مصادر محلية فقد بدأت القصة عندما كانت سيارة اسبانية في اليمين و فجأة أخذت إتجاه اليسار لتصعد على ''الطروطوار'' مما جعل سائق

''شوف تيفي''



تعرضت أسرة فرنسية من أصول مغربية لهجوم عنيف من طرف عصابة إجرامية، وحسب مصادر محلية فقد بدأت القصة عندما كانت سيارة اسبانية في اليمين و فجأة أخذت إتجاه اليسار لتصعد على ''الطروطوار'' مما جعل سائق السيارة الفرنسية يحتج بشدة لأنه كاد هذا أن يؤدي بحياة الأسرة وحياة أطفالها.



وحسب ذات المصدر ففي تلك اللحظة نفسها هاجم أفراد العصابة الذين كانوا في الاتجاه المعاكس sens interdit بسيارة من نوع Dassia خارقة لقانون السير ، قبل أن يعمد أحدهم إلى الهجوم بالحجارة مما جعل زوجة السائق تصرخ وتطالب بحضور الشرطة وارتفع الخوف و الفزع في صفوف الأطفال، حيث حاصر أفراد العصابة الإجرامية صاحب السيارة المواطن الفرنسي .



هذا وقد ارتفع الصراخ في صفوف الأطفال ، بسبب العنف والتلفظ والتحرش بالكلام النابي في وجه الاسرة كما استغربت الأسرة لهذا الإنفلات الأمني الذي تعرفه المدينة خلال الفترة الصيفية الذي يتزامن مع وصول الجالية المغربية لقضاء عطلتهم الصيفية ، ولهذا تطالب ساكنة المدينة بتدخل الجهات الأمنية بحزم و دعم الموارد البشرية الأمنية بالمدينة.