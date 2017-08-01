مدير لاماب يستبق التحقيق بإعفاء المسؤول عن الموارد البشرية ﻿

كشفت رسالة مقتضبة عممها مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، على المستخدمين بالمؤسسة، عن إعفاء مدير الموارد البشرية من مهامه من دون ذكر الأسباب الحقيقية لقراره المفاجئ.

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كشفت رسالة مقتضبة عممها مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، على المستخدمين بالمؤسسة، عن إعفاء مدير الموارد البشرية من مهامه من دون ذكر الأسباب الحقيقية لقراره المفاجئ.



ووفق مصادر من داخل المؤسسة، فالسبب الأول وراء الإعفاء راجع إلى الإحتقان الصامت داخل المؤسسة منذ أخطاء مهنية سابقة، حيث لازال مسؤولو الوكالة يتخوفون من ردود فعل قد تطيح بأطر كبرى بالوكالة الرسمية للملكة.



وأضاف ذات المصدر، أن مدير الوكالة أعفى المسؤول عن الموارد البشرية، ما يعني وجود إختلالات خاصة بالموارد البشرية، يؤكد احتمال أن المستخدمين هم من سيتحملون مسؤولية سوء التذبير وتراجع دور الوكالة.