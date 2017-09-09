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بالصورة..اسم ''عمالة الخميسات'' المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 16:16 بالصورة..اسم عمالة الخميسات المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش | مجتمع
بالصورة..اسم ''عمالة الخميسات'' المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش
بعد تداول صور عديدة لمحفظات تحمل اسم ''عمالة الخميسات''، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة التي اعتبروها إهانة حقيقية في حق تلاميذ الابتدائي المحسوبين على الأسر المعوزة.

شوف تيفي

بعد تداول صور عديدة لمحفظات تحمل اسم ''عمالة الخميسات''، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة التي اعتبروها إهانة حقيقية في حق تلاميذ الابتدائي المحسوبين على الأسر المعوزة.

وانتقد الفايسبوكيون هذا السلوك الذي لا يراعي نفسية التلاميذ، الذين سيحملون هذه المحفظات طيلة السنة على ظهورهم، وكأنها علامة واضحة على أن حاملها فقير ومن الأسر المعوزة، وهو ما قد يتسبب لهؤلاء في الإحراج وسط زملائهم من التلاميذ.

ولم يعد الأمر يقتصر على الفايسبوكيين فقط بل تعداها إلى الفاعلين السياسيين، حيث أشار البرلماني السابق عن حزب الاستقلال عادل بنحمزة تعليقا على الصورة في تدوينة فايسبوكية على صفحته الرسمية بقوله ''الصورة لا تستحق سوى كلمة واحدة..''العار''، إنها تمثل عقلية تحتقر المواطنين، و تنظر إلى الفقر نظرة تحقيرية (...)

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عمالة الخميسات مواقع التواصل محفظات

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