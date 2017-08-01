حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع ﻿

تعرض مطعم فندق فرنسي فاخر بمدينة مراكش أمس الجمعة لحريق مهول كاد يودي بحياة العاملين فيه، حيث أسفر الحريق عن اختناق أكثر من 10 أشخاص جلهم من المستخدمين وعمال الأمن الخاص.

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تعرض مطعم فندق فرنسي فاخر بمدينة مراكش أمس الجمعة لحريق مهول كاد يودي بحياة العاملين فيه، حيث أسفر الحريق عن اختناق أكثر من 10 أشخاص جلهم من المستخدمين وعمال الأمن الخاص.

و أكدت مصادر محلية أن المتضررين تم نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، قصد إخضاعهم للعلاجات الضرورية، حيث أثار الحريق الذي نشب في ساعات متأخرة من الليل، حالة استنفار في مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش.

يشار إلى أن مصالح الامن قد فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادثة التي كادت تودي بحياة عمال المطعم بالفندق الفرنسي الفخم.