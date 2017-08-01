 حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مدير لاماب يستبق التحقيق بإعفاء المسؤول عن الموارد البشرية | بوليتيك

مدير لاماب يستبق التحقيق بإعفاء المسؤول عن الموارد البشرية

بالصورة..اسم عمالة الخميسات المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش | مجتمع

بالصورة..اسم ''عمالة الخميسات'' المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش

حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع | حوادث و حقوق

حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع

البيجيدي يعقد ندوة سياسية للحسم في الولاية الثالثة لبن كيران | بوليتيك

''البيجيدي'' يعقد ندوة سياسية للحسم في الولاية الثالثة لبن كيران

يا ربي السلامة..الكهرباء يصعق شابة في مقتبل العمر وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..الكهرباء يصعق شابة في مقتبل العمر وها شنو وقع ليها

تـقرير صــادم : الحج الارستقراطي عند كبـار الأثرياء يقضون ليلتين في منى ويتفرغون للمساج والبوفيه في خيمة مكيفة بالحج ... اللية الواحدة حوالي زوج ديال المليون للفرد وهذه هي التفاصيل.. | دولي

تـقرير صــادم : الحج الارستقراطي عند كبـار الأثرياء يقضون ليلتين في منى ويتفرغون للمساج والبوفيه

صادم.. سيدة ولدت في الشارع والمستشفى يرفض استقبالها لسبب لا يصدق | مجتمع

صادم.. سيدة ولدت في الشارع والمستشفى يرفض استقبالها لسبب لا يصدق

مراكش تحتضن معرض طيران رجال الأعمال | مجتمع

مراكش تحتضن معرض طيران رجال الأعمال

نظارات شمسية تفضح أشهر ملتقط | دولي

نظارات شمسية تفضح أشهر ملتقط

''رعاة'' سياسة الريع

حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 16:06 حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع | حوادث و حقوق
حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع
تعرض مطعم فندق فرنسي فاخر بمدينة مراكش أمس الجمعة لحريق مهول كاد يودي بحياة العاملين فيه، حيث أسفر الحريق عن اختناق أكثر من 10 أشخاص جلهم من المستخدمين وعمال الأمن الخاص.

شوف تيفي

تعرض مطعم فندق فرنسي فاخر  بمدينة مراكش أمس الجمعة لحريق مهول كاد يودي بحياة العاملين فيه، حيث أسفر الحريق عن اختناق أكثر من 10 أشخاص جلهم من المستخدمين وعمال الأمن الخاص.

و أكدت مصادر محلية أن المتضررين تم نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، قصد إخضاعهم للعلاجات الضرورية، حيث  أثار الحريق الذي نشب في ساعات متأخرة من الليل، حالة استنفار في مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش.

يشار إلى أن مصالح الامن قد فتحت تحقيقا  للكشف عن ملابسات الحادثة التي كادت تودي بحياة عمال المطعم بالفندق الفرنسي الفخم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حريق مراكش فندق فرنسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..الكهرباء يصعق شابة في مقتبل العمر وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..الكهرباء يصعق شابة في مقتبل العمر وها شنو وقع ليها

خطير..الرصاص يلعلع في واد لاو وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..الرصاص يلعلع في واد لاو وها أشنو وقع

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة | حوادث و حقوق

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة

بالصورة: ثلاثة أشقاء تجار مخدرات شرملوا شابا بأسلحة بيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة: ثلاثة أشقاء تجار مخدرات ''شرملوا'' شابا بأسلحة بيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لمنور تفوز بهذه الجائزة | بــووز
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..لمنور تفوز بهذه الجائزة

بعد رحيله عن الفتح ..بنجلون يكشف سر علاقته بالمدرب الركراكي | بــووز

بعد رحيله عن الفتح ..بنجلون يكشف سر علاقته بالمدرب الركراكي

من قلب القنيطرة..الكازاوية دخلات طول وعرض فعائلة الرباح ..ولد خت الوزير دخل عليا الصالون و نعس معايا أنا دوزت شهرين ديال الحبس بتهمة الفساد و هو محكوم غيابيا ب5 سنين ومامشاش الحبس | بــووز

من قلب القنيطرة..الكازاوية دخلات طول وعرض فعائلة الرباح ..ولد خت الوزير دخل عليا الصالون و نعس معايا أنا دوزت شهرين ديال الحبس بتهمة الفساد و هو محكوم غيابيا ب5 سنين ومامشاش الحبس

حلقة جديدة من سلسلة قدور و عويشة - رونــــــــديــــفــــــــو | برامج

حلقة جديدة من سلسلة قدور و عويشة - رونــــــــديــــفــــــــو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مدير لاماب يستبق التحقيق بإعفاء المسؤول عن الموارد البشرية | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

مدير لاماب يستبق التحقيق بإعفاء المسؤول عن الموارد البشرية

بالصورة..اسم عمالة الخميسات المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش | مجتمع

بالصورة..اسم ''عمالة الخميسات'' المطبوع على المحفظات المجانية يثير الجدل وسط الفايسبوكيين وها علاش

حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع | حوادث و حقوق

حريق مهول بفندق فرنسي بمراكش وها شنو وقع

البيجيدي يعقد ندوة سياسية للحسم في الولاية الثالثة لبن كيران | بوليتيك

''البيجيدي'' يعقد ندوة سياسية للحسم في الولاية الثالثة لبن كيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.