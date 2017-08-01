''البيجيدي'' يعقد ندوة سياسية للحسم في الولاية الثالثة لبن كيران ﻿

بتنسيق مع الأمانة العامة للحزب، تعتزم اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية التي يرأسها محمد يتيم تنظيم ندوة سياسية خلال الشهر المقبل.

شوف تيفي

بتنسيق مع الأمانة العامة للحزب، تعتزم اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية التي يرأسها محمد يتيم تنظيم ندوة سياسية خلال الشهر المقبل.



ووفق مصدر مطلع، فالندوة السياسية ستناقش الورقة التقنية للمؤتمر المقبل للحزب المقرر أيام 9 و10 دجنبر المقبل، حيث سيحضر نقاش تعديل القانون الأساسي للحزب خاصة المادة المتعلقة بولاية ثالثة لبن كيران بشكل قوي، في ظل إتفاق عزم أزيد من 20 عضوا بالمجلس الوطني للحزب فرض طرح نقطة التعديل للمداولة على المؤتمرين.



وفي ذات السياق، كشف رئيس اللجنة التحضيرية ''محمد يتيم'' للموقع الرسمي للمصباح الموافقة على تشكيل لجينة للاطلاع على التقدم المتعلق بإعداد الفيلم المؤسساتي، الذي سيعد بمناسبة المؤتمر وسيعرض في الجلسة الافتتاحية''.