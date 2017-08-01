تـقرير صــادم : الحج الارستقراطي عند كبـار الأثرياء يقضون ليلتين في منى ويتفرغون للمساج والبوفيه في خيمة مكيفة بالحج ... اللية الواحدة حوالي زوج ديال المليون للفرد وهذه هي التفاصيل.. ﻿

نشرت صحيفة سعودية تقريرا عما أطلقت عليه بمخيمات الخمس نجوم في منى ، والتي يرتادها الحجاج من رجال الأعمال والسياسيين والفنانين، وتظهر في المخيمات مشاهد الترف والرفاهية التي يعيشها الحجيج وعنونت

''شوف تيفي''

نشرت صحيفة سعودية تقريرا عما أطلقت عليه بمخيمات الخمس نجوم في منى ، والتي يرتادها الحجاج من رجال الأعمال والسياسيين والفنانين، وتظهر في المخيمات مشاهد الترف والرفاهية التي يعيشها الحجيج وعنونت صدر صحيفتها بالحج الارستقراطي، مساج وبوفيه مفتوح في خيمة مصرية بالحج.. الليلة بمليون و600 ألف جنيه .

وتابعت يومية الاتحاد الاستراكي نقلا عن صحيفة عكاض التي أوردت الخبر في وصف الخيمة المصرية ، قائلة تشعر للوهلة الأولى أنك ركبت آلة الزمن، وهاجرت من أجواء المشاعر إلى عالم من الرفاهية والترف، ويتوسط الخيمة بوفيه ضخم يحمل من أصناف الطعام كل ما يخطر على البال ، في حين ينتشر حول الحجاج عدد كبير من العمالة والخدم يوزعون العصائر وقطع الحلوى الطازجة والمبردات باهظة الثمن.

ويقول مسؤول الشركة السياحية أشرف شيحة للصحيفة السعودية ، إن أغلب هؤلاء الحجاج حوالي 400 فرد يأتون بطائرات خاصة يكتفون بليلتين في منى لانشغالهم بأعمالهم الخاصة ويستمعون لموعظة من أحد نجوم الدعوة في الفضائيات حيث يتوجه كبار المشايخ مثل الشيخ خالد الجندي وعمرو خالد وآخرين من المملكة العربية السعودية.

وقال أشرف شيحة إنه يتم الاستعانة بطباخين من خمس جنسيات كل في تخصصه بينهم سوريون ولبنانيون ومصريون ويمنيون وفلبينيون ، مشيرا إلى أن تكلفة الحاج الواحد تتراوح بين 200 ألف درهم و 250 ألف درهم للشخص الواحد ، حسب الخدمات المطلوبة ، وأن النسبة الأولى من حجاج هذه الفئة من المصريين والخليجيين والليبيين والمغاربة.