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مراكش تحتضن معرض طيران رجال الأعمال

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 15:26 مراكش تحتضن معرض طيران رجال الأعمال | مجتمع
مراكش تحتضن معرض طيران رجال الأعمال
من المرتقب أن يحتضن مطار مراكش-المنارة يومي 12 و13 شتنبر الجاري النسخة الثانية لمعرض طيران رجال الأعمال ''ميبا شو موروكو 2017''، بمشاركة 65 عارضا مغربيا وأجنبيا.

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من المرتقب أن يحتضن مطار مراكش-المنارة يومي 12 و13 شتنبر الجاري النسخة الثانية لمعرض طيران رجال الأعمال ''ميبا شو موروكو 2017''، بمشاركة 65 عارضا مغربيا وأجنبيا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ أن هذا المعرض، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، يتوخى المساهمة في النهوض بطيران رجال الأعمال بالمغرب وتعزيز مؤهلات نموه، فضلا عن تطلعه إلى أن يصبح موعدا هاما بالنسبة للفاعلين في مجال الطيران الخاص على مستوى شمال إفريقيا.

وحسب المصدر ذاته، فإنه من المنتظر أن تستقطب نسخة هذه السنة 2500 زائر، سيمكنهم المعرض من اكتشاف مستجدات هذا القطاع الواعد، مذكرا بأن الدورة السابقة، التي نظمت بمطار محمد الخامس الدولي في 2015، كانت قد استقبلت 2033 زائرا، وعرفت مشاركة 57 عارضا.

وفضلا عن حضور أسماء وازنة في صناعة الطيران الخاص على الصعيد العالمي كـ (غولفستريم) و(بومبارديي)، فإن هذه التظاهرة الاقتصادية ستستضيف أيضا شركات محلية، من أبرزها (إير أوسيون ماروك)، إلى جانب شركات أخرى أمريكية، ومن بينها (أفريك إير) و(بيل هيليكوبتر).
كما سيتم خلال هذا الحدث، الموجه لمهنيي الطيران عبر العالم، عرض أحدث الطائرات الخاصة بما في ذلك طائرة ''جي 550'' المصنعة من طرف شركة (غولفستريم)، ونموذج آخر لهذا النوع من الطائرات يعود لـشركة (بومبارديي).

وللاشارة ستنظم على هامش هذا المعرض، ندوة تحت عنوان ''تطوير طيران رجال الأعمال بشمال إفريقيا، المغرب نموذجا''، والتي سينشطها خبراء دوليون في المجالات ذات الصلة بطيران الأعمال.

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