نظارات شمسية تفضح أشهر ملتقط "السيلفي" من الطائرة ﻿

أثارت صور سيلفي إلتقطها طيار يدعى ''غانسو'' الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لكونه يظهر فيها وهو متدل خارج قمرة القيادة ليأخد سيلفي خلال تحليق الطائرة في السماء.

شوف تيفي

أثارت صور سيلفي إلتقطها طيار يدعى ''غانسو'' الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لكونه يظهر فيها وهو متدل خارج قمرة القيادة ليأخد سيلفي خلال تحليق الطائرة في السماء.



و يظهر صاحب السيلفي في بعض المناظر الساحرة كنخلة جميرا في دبي، أو السحب ناصعة البياض، أو منظر ساحر لمدينة نيويورك، حظيت بالآلاف من اللايكات من خلال حسابه Pilotgansoعلى''الانستنغرام''.

إلا أن نظاراته الشمسية فضحته في إحدى هذه الصور التي نشرها عكست مدرج الطائرة، ليتبين أن الصور كلها مزيفة ومعدلة ببرنامج فوتوشوب، بحسب ما نشرته صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية.