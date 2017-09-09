دنيا بطمة تنتقد كل من استغل كلامها ضد طليقة زوجها ﻿

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة بتصريح تنتقد فيه كل من استغل كلامها خلال فترة الصراع مع طليقة زوجها محمد الترك.

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خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة بتصريح تنتقد فيه كل من استغل كلامها خلال فترة الصراع مع طليقة زوجها محمد الترك.

ونشرت الفنانة دنيا تدوينة، على حسابها الخاص بموقع''إنستغرام ''، ''كان سابقا يغلبني الاندفاع والتسرع ولكن مع الأيام اكتشفت أن هناك من يستغل هذا التسرع لصالحه بعد فترة اختفاء يعاني منها، إليك يا عزيزي وعزيزتي من الآن فصاعدا لن تسمع جوابي مهما قرعت بابي ''.

وأضافت ''جوابي هو اسمي دنيا بطمة وصوتي وأعمالي التي انحفرت في ذاكرة كل كبير وصغير والتي لم تستطع صنع مثلها مهما تطاولت بخبثك ومكرك فالله مع القلوب الطيبة التي تطور نفسها بنفسها وليس بالاعتماد على ردود فعل الآخرين، استريحوا ''.