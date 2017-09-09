 بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع | دولي

بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع

بادرة طيبة ...هكذا استقبل أستاذ مغربي بمديرية تيزنيت تلامذته في الدخول المدرسي. | بووز

بادرة طيبة ...هكذا استقبل أستاذ مغربي بمديرية تيزنيت تلامذته في الدخول المدرسي.

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل | مجتمع

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة | حوادث و حقوق

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة

صــــــادم:خانها صاحبها و منين بغات تنتاقم دارت ليه فيروس السيدا وهاشنو وقع ليه منين عرف راسو مُصاب | مجتمع

صــــــادم:خانها صاحبها و منين بغات تنتاقم دارت ليه فيروس السيدا وهاشنو وقع ليه منين عرف راسو

جريدة إلياس العماري تقطر الشمع على عزيز أخنوش وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

جريدة إلياس العماري تقطر الشمع على عزيز أخنوش وهذه هي التفاصيل

بالصورة: ثلاثة أشقاء تجار مخدرات شرملوا شابا بأسلحة بيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة: ثلاثة أشقاء تجار مخدرات ''شرملوا'' شابا بأسلحة بيضاء

مثير ورسميا.. بدء بيع الماريخوانا بـالعلالي وعبر الأنترنيت | دولي

مثير ورسميا.. بدء بيع الماريخوانا بـ''العلالي'' وعبر الأنترنيت

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب | مجتمع

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب

''رعاة'' سياسة الريع

بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 13:31 بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع | دولي
بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع
خرج المعلق الرياضي الشهير الجزائري حفيظ الدراجي قبل قليل بتدوينة مثيرة في صفحته الرسمية على الفايسبوك، يرد فيها على اتهامات اللاعب السابق للمنتخب الجزائري رابح مدجر والمحلل الرياضي في منابر

شوف تيفي

خرج المعلق الرياضي الشهير الجزائري حفيظ الدراجي قبل قليل بتدوينة مثيرة في صفحته الرسمية على الفايسبوك، يرد فيها على اتهامات اللاعب السابق للمنتخب الجزائري رابح مدجر والمحلل الرياضي في منابر إعلامية أخرى، كان مدجر قد كالها للدراجي في فيديو لإحدى القنوات الجزائرية.

واتهم مدجر الدراجي بانتقاد المنتخب الجزائري الحالي ومدربه، وانتقاد بلده الجزائر، حيث توعده بتصعيد الخطاب في المرة القادمة، الشيء الذي نفاه الدراجي وقال في تدوينته على أن ''كل الجزائريين يعلمون بأنني لم أنتقد الوطن في حياتي ومستعد للتضحية من أجله ''دون مقابل'' لكنني لم ولن أتردد في انتقاد الرئيس والوزير والمدير والسفير لأنهم يرمزون إلى بلدي، ولن أتردد في انتقاد ممارسات منظومة الرداءة والفساد.. لكن بالأدب والاحترام تجاه الرجال والمؤسسات من منطلق واجبي المهني ومعدني النظيف''.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حفيظ الدراجي رابح مدجر الجزائر بلد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير ورسميا.. بدء بيع الماريخوانا بـالعلالي وعبر الأنترنيت | دولي

مثير ورسميا.. بدء بيع الماريخوانا بـ''العلالي'' وعبر الأنترنيت

بالفيديو: كوريا الشمالية تحتفل بيوم تأسيس الجمهورية وأنباء عن تجربة جديدة لصاروخ باليستي عابر للقارات قد تجريها بيونغ يانغ بهذه المناسبة | دولي

بالفيديو: كوريا الشمالية تحتفل بيوم تأسيس الجمهورية وأنباء عن تجربة جديدة لصاروخ باليستي عابر للقارات قد تجريها بيونغ يانغ بهذه المناسبة

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس | دولي

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس

تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه | دولي

تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو نداء من عائلة محكورة..ساكنين فأرض ديال الدولة فبن حمد و هجمو علينا الجيران بغاو ياخدو لينا الأرض و المسؤولين مدارو معانا والو | بــووز
منذ 14 دقيقة

بالفيديو نداء من عائلة محكورة..ساكنين فأرض ديال الدولة فبن حمد و هجمو علينا الجيران بغاو ياخدو لينا الأرض و المسؤولين مدارو معانا والو

بالفيديو..شوفو أشنو قال أخنوش على الشباب المغربي | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو قال أخنوش على الشباب المغربي

شاهد أستاذ جامعي يفاجئ طالبة بخطوبتها في الجامعة | زووم

شاهد أستاذ جامعي يفاجئ طالبة بخطوبتها في الجامعة

أخوش لشبيبة حزبه:نتوما المستقبل ديال غدا و حنا غير كنوجدوكم | بــووز

أخوش لشبيبة حزبه:نتوما المستقبل ديال غدا و حنا غير كنوجدوكم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع | دولي
منذ 13 دقيقة

بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع

بادرة طيبة ...هكذا استقبل أستاذ مغربي بمديرية تيزنيت تلامذته في الدخول المدرسي. | بووز

بادرة طيبة ...هكذا استقبل أستاذ مغربي بمديرية تيزنيت تلامذته في الدخول المدرسي.

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل | مجتمع

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة | حوادث و حقوق

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.