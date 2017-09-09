بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع ﻿

خرج المعلق الرياضي الشهير الجزائري حفيظ الدراجي قبل قليل بتدوينة مثيرة في صفحته الرسمية على الفايسبوك، يرد فيها على اتهامات اللاعب السابق للمنتخب الجزائري رابح مدجر والمحلل الرياضي في منابر

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خرج المعلق الرياضي الشهير الجزائري حفيظ الدراجي قبل قليل بتدوينة مثيرة في صفحته الرسمية على الفايسبوك، يرد فيها على اتهامات اللاعب السابق للمنتخب الجزائري رابح مدجر والمحلل الرياضي في منابر إعلامية أخرى، كان مدجر قد كالها للدراجي في فيديو لإحدى القنوات الجزائرية.

واتهم مدجر الدراجي بانتقاد المنتخب الجزائري الحالي ومدربه، وانتقاد بلده الجزائر، حيث توعده بتصعيد الخطاب في المرة القادمة، الشيء الذي نفاه الدراجي وقال في تدوينته على أن ''كل الجزائريين يعلمون بأنني لم أنتقد الوطن في حياتي ومستعد للتضحية من أجله ''دون مقابل'' لكنني لم ولن أتردد في انتقاد الرئيس والوزير والمدير والسفير لأنهم يرمزون إلى بلدي، ولن أتردد في انتقاد ممارسات منظومة الرداءة والفساد.. لكن بالأدب والاحترام تجاه الرجال والمؤسسات من منطلق واجبي المهني ومعدني النظيف''.