 إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل ﻿
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إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 13:25 إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل | مجتمع
إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل
تبعا لما ورد في الروبورتاج المسجل بقناة شوف تيفي وذلك بتاريخ 6 شتنبر 2017 والتي تتعلق بخصوص المسمى ''هشام عماد'' العامل السابق في شركة ''أفيردا كازا'' وفي إطار حق الرد ، توضح إدارة أفيردا كازا من خلال

''شوف تيفي''

تبعا لما ورد في الروبورتاج المسجل بقناة شوف تيفي وذلك بتاريخ 6 شتنبر 2017 والتي تتعلق بخصوص المسمى ''هشام عماد'' العامل السابق في شركة ''أفيردا كازا'' وفي إطار حق الرد ، توضح إدارة أفيردا كازا من خلال ''بيان توضيحي'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه مؤكدة فيه أن التصريحات والاتهامات التي أصدرها ''هشام عماد'' في حق الشركة لا اساس لها من الصحة ومجانبة للواقع والحقيقة.

وأبرزت إدارة أفردا كازا في ذات البيان أن المعني بالامر كان مستخدما سابقا بالشركة وتم انهاء علاقته الشغلية بالشركة وفق جميع الضمانات القانونية المكفولة في مدونة الشغل . بسبب ارتكابه لخطأ جسيم ، حيث أنه وأثناء مزاولته لعمله قام مع مجموعة من زملائه بخيانة الأمانة وذلك باستغلال اليات الشركة للقيام بأعمال لحسابهم الشخصي وبمقابل مادي في تجاهل واهمال تام لواجباته المهنية .

ويضيف ''البيان'' أن لهذه الأسباب المذكورة اضطرت الشركة لاتباع مسطرة الفصل عن العمل بعد سلسلة من التحذيرات للمستخدم المذكور دون جدوى ، مما دفع الإدارة إلى مباشرة المسطرة المعمول بها في مثل هذه الحالات والمحددة بالتدقيق في مدونة الشغل المغربية.

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شوف تيفي بلاغ توضيحي ادارة أفيردا كازا

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