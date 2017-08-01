صــــــادم:خانها صاحبها و منين بغات تنتاقم دارت ليه فيروس السيدا وهاشنو وقع ليه منين عرف راسو مُصاب ﻿

اهتزت مؤخرا أحد الدواوير القريبة من منطقة طماريس على خبر مفجع بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 27 سنة على الانتحار شنقا بسبب فيروس السيدا.

شوف تيفي:م غ

اهتزت مؤخرا أحد الدواوير القريبة من منطقة طماريس على خبر مفجع بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 27 سنة على الانتحار شنقا بسبب فيروس السيدا.

و تعود وقائع الحادث حسب ما روته عائلة الشاب لشوف تيفي، عندما كان الأخير على علاقة غير شرعية بفتاة كان ينوي خطبتها و التقدم لعائلتها للزواج، قبل أن تقع بينهما مشاكل حيث ضبطته في ليلة يصاحب أخرى و أمضى معها ليلة كاملة.

لتقرر الفتاة و التي تبلغ من العمر 25 سنة الانتقام ، حيث حقنته بعدما نومته بفيروس السيدا و بالاستعانة بإحدى صديقاتها ،حسب رواية العائلة التي نبقى معلقة بعدما رفضت إبلاغ مصالح الدرك الملكي.

و كشفت ذات المصادر، أن الفتاة توارث عن الأنظار بعد الواقعة التي خلفت صدمة لدى عائلة الشاب.