 صــــــادم:خانها صاحبها و منين بغات تنتاقم دارت ليه فيروس السيدا وهاشنو وقع ليه منين عرف راسو مُصاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع | دولي

بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع

بادرة طيبة ...هكذا استقبل أستاذ مغربي بمديرية تيزنيت تلامذته في الدخول المدرسي. | بووز

بادرة طيبة ...هكذا استقبل أستاذ مغربي بمديرية تيزنيت تلامذته في الدخول المدرسي.

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل | مجتمع

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة | حوادث و حقوق

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة

صــــــادم:خانها صاحبها و منين بغات تنتاقم دارت ليه فيروس السيدا وهاشنو وقع ليه منين عرف راسو مُصاب | مجتمع

صــــــادم:خانها صاحبها و منين بغات تنتاقم دارت ليه فيروس السيدا وهاشنو وقع ليه منين عرف راسو

جريدة إلياس العماري تقطر الشمع على عزيز أخنوش وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

جريدة إلياس العماري تقطر الشمع على عزيز أخنوش وهذه هي التفاصيل

بالصورة: ثلاثة أشقاء تجار مخدرات شرملوا شابا بأسلحة بيضاء | حوادث و حقوق

بالصورة: ثلاثة أشقاء تجار مخدرات ''شرملوا'' شابا بأسلحة بيضاء

مثير ورسميا.. بدء بيع الماريخوانا بـالعلالي وعبر الأنترنيت | دولي

مثير ورسميا.. بدء بيع الماريخوانا بـ''العلالي'' وعبر الأنترنيت

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب | مجتمع

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب

''رعاة'' سياسة الريع

صــــــادم:خانها صاحبها و منين بغات تنتاقم دارت ليه فيروس السيدا وهاشنو وقع ليه منين عرف راسو مُصاب

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 13:05 صــــــادم:خانها صاحبها و منين بغات تنتاقم دارت ليه فيروس السيدا وهاشنو وقع ليه منين عرف راسو مُصاب | مجتمع
صــــــادم:خانها صاحبها و منين بغات تنتاقم دارت ليه فيروس السيدا وهاشنو وقع ليه منين عرف راسو مُصاب
اهتزت مؤخرا أحد الدواوير القريبة من منطقة طماريس على خبر مفجع بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 27 سنة على الانتحار شنقا بسبب فيروس السيدا.

شوف تيفي:م غ

اهتزت مؤخرا أحد الدواوير القريبة من منطقة طماريس على خبر مفجع بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 27 سنة على الانتحار شنقا بسبب فيروس السيدا.

و تعود وقائع الحادث حسب ما روته عائلة الشاب لشوف تيفي، عندما كان الأخير على علاقة غير شرعية بفتاة كان ينوي خطبتها و التقدم لعائلتها للزواج، قبل أن تقع بينهما مشاكل حيث ضبطته في ليلة يصاحب أخرى و أمضى معها ليلة كاملة.

لتقرر الفتاة و التي تبلغ من العمر 25 سنة الانتقام ، حيث حقنته بعدما نومته بفيروس السيدا و بالاستعانة بإحدى صديقاتها ،حسب رواية العائلة التي نبقى معلقة بعدما رفضت إبلاغ مصالح الدرك الملكي.

و كشفت ذات المصادر، أن الفتاة توارث عن الأنظار بعد الواقعة التي خلفت صدمة لدى عائلة الشاب.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فيروس السيدا إصاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل | مجتمع

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب | مجتمع

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب

إحالة لصوص الطاكسيات على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء | مجتمع

إحالة لصوص الطاكسيات على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة | مجتمع

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو نداء من عائلة محكورة..ساكنين فأرض ديال الدولة فبن حمد و هجمو علينا الجيران بغاو ياخدو لينا الأرض و المسؤولين مدارو معانا والو | بــووز
منذ 19 دقيقة

بالفيديو نداء من عائلة محكورة..ساكنين فأرض ديال الدولة فبن حمد و هجمو علينا الجيران بغاو ياخدو لينا الأرض و المسؤولين مدارو معانا والو

بالفيديو..شوفو أشنو قال أخنوش على الشباب المغربي | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو قال أخنوش على الشباب المغربي

شاهد أستاذ جامعي يفاجئ طالبة بخطوبتها في الجامعة | زووم

شاهد أستاذ جامعي يفاجئ طالبة بخطوبتها في الجامعة

أخوش لشبيبة حزبه:نتوما المستقبل ديال غدا و حنا غير كنوجدوكم | بــووز

أخوش لشبيبة حزبه:نتوما المستقبل ديال غدا و حنا غير كنوجدوكم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع | دولي
منذ 18 دقيقة

بالفيديو والصورة.. نايضة بين المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي والمحلل رابح مدجر وها شنو واقع

بادرة طيبة ...هكذا استقبل أستاذ مغربي بمديرية تيزنيت تلامذته في الدخول المدرسي. | بووز

بادرة طيبة ...هكذا استقبل أستاذ مغربي بمديرية تيزنيت تلامذته في الدخول المدرسي.

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل | مجتمع

إدارة أفيردا كازا توضح سبب فصل أحد عمالها عن العمل

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة | حوادث و حقوق

امرأة في حمرية تطعن ربيبتها المتزوجة بسكين وحالتها خطيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.