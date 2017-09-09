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جريدة إلياس العماري تقطر الشمع على عزيز أخنوش وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 13:01 جريدة إلياس العماري تقطر الشمع على عزيز أخنوش وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
جريدة إلياس العماري تقطر الشمع على عزيز أخنوش وهذه هي التفاصيل
كساب يكشف أسباب تعفن الأكباش، والبياطرة ينسخون بلاغ ''أونسا''، و وزارة الفلاحة تتكتم عن الأسباب الحقيقية لفساد الأضاحي '' هكذا عنونت ''آخر ساعة'' المحسوبة على إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة

''شوف تيفي''

كساب يكشف أسباب تعفن الأكباش، والبياطرة ينسخون بلاغ ''أونسا''، و وزارة الفلاحة تتكتم عن الأسباب الحقيقية لفساد الأضاحي '' هكذا عنونت ''آخر ساعة'' المحسوبة على إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة ''المستقيل'' صدر صحيفتها في عدد السبت والاحد ، حيث نقلت ما كشفه كساب الدار البيضاء ''طارق الراشيدي'' الذي أبرز أن أسباب تعفن واخضرار لحوم سقيطة أضاحي عيد الأضحى لا علاقة له بالعلف، بل بمرض مجهول أصاب الماشية هذه السنة، وأن وزارة الفلاحة مطالبة بالخروج عن صمتها وتكتمها لتوضيح الأسباب الحقيقية .

وأوضح الكساب أنه كان يقدم الشعير والذرة والنخالة والفصة لقطيع الماشية بالزريبة في خميس سيدي محمد برحال نواحي سطات ، ومع ذلك ظهرت حالتان من بين 85 كبشا، مايدفع بفرضية انتشار مرض ما أصاب القطيع هذه السنة، ودعا ''الراشيدي'' الذي أجرت معه صحيفة ''آخر ساعة'' مكالمة هاتفية أكد من خلالها أن وزارة الفلاحة تتحمل المسؤولية لما حصل خلال عيد الأضحى هذه السنة، مؤكدا أن الأغنام التي تعلف الأعلاف الاصطناعية الخاصة هي نفسها التي تذبح في المجازر البلدية وتسوق في المحلات ما يفسر أن لا علاقة للكلأ باخضرار لحوم الأضاحي على حد قوله.

هكذا أتاحت جريدة العماري الفرصة لانتقاد بلاغ ''أونسا'' وتحميل المسؤولية لوزارة أخنوش ، فهل هي بداية حرب معلنة لصراع خفي بين زعيم حزب الأصالة والمعاصرة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرارحسب ما تداوله العديد من النشطاء الفايسبوكيين والمتتبعين للشأن السياسي الوطني والأحداث الأخيرة المتسارعة التي يعرفها المشهد السياسي المغربي أم مجرد عمل صحفي يندرج ضمن مواكبة الأحداث بطريقة مهنية لاعلاقة بما يعتمل داخل الفعل السياسي المغربي ؟ .

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شوف تيفي الياس العماري أخنوش أضاحي العيد وزارة الفلاحة

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