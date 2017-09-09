بالصورة: ثلاثة أشقاء تجار مخدرات ''شرملوا'' شابا بأسلحة بيضاء ﻿

لقي تاجر مخدرات أمس الجمعة حتفه بعد تعرضه لاعتداء شنيع على يد ثلاثة أشقاء بدوار الشعبة بالجماعة القروية أولاد عبدون ضواحي مدينة خريبكة، بسبب صراعات النفوذ بسوق المخدرات، حيث أصيب في مختلف مناطق

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لقي تاجر مخدرات أمس الجمعة حتفه بعد تعرضه لاعتداء شنيع على يد ثلاثة أشقاء بدوار الشعبة بالجماعة القروية أولاد عبدون ضواحي مدينة خريبكة، بسبب صراعات النفوذ بسوق المخدرات، حيث أصيب في مختلف مناطق جسده حيث لفظ أنفاسه الاخيرة داخل قسم الإنعاش في مستشفى المدينة.



وحسب مصادر محلية فإن ''الإخوة الثلاثة باغتوا الضحية بالركل والرفس وتوجيه الضربات بالأسلحة البيضاء، حتى أثخنوه فسقط أرضا بدون حراك، ليلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.



يشار إلى أن عناصر الدرك الملكي قد عمدت إلى شن حملات تمشيطية بتنسيق مع درك سطات بغية القبض على المعتدين الثلاثة، خصوصا بعد أن تأكدت من وفاة الضحية داخل المستشفى الإقليمي في خريبكة.