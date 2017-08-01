مثير ورسميا.. بدء بيع الماريخوانا بـ''العلالي'' وعبر الأنترنيت ﻿

بدأ إقليم أونتاريو الكندي، أمس الجمعة ببيع الماريخوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت، ما يجعله أول إقليم يستجيب لخطوة الحكومة الاتحادية بتقنين استخدام هذا المخدر بحلول

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بدأ إقليم أونتاريو الكندي، أمس الجمعة ببيع الماريخوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت، ما يجعله أول إقليم يستجيب لخطوة الحكومة الاتحادية بتقنين استخدام هذا المخدر بحلول منتصف العام المقبل.

وسينشئ الإقليم حسب موقع ''رويترز''، وهو أكبر أقاليم كندا من حيث عدد السكان، لجنة للرقابة على القنب ويفتتح ما يصل إلى 80 متجرا مشابها لتلك المتاجر التي تبيع الكحوليات لكنها منفصلة عنها.

وسيكون السن القانوني لتعاطي وشراء وحيازة الماريخوانا في أونتاريو لا يقل عن 18 عاما، وهو ما يجعل كندا أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية التي تقنن الاستخدام الترفيهي للماريخوانا على المستوى الوطني والثانية عالميا بعد الأوروغواي.