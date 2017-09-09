كوثر براني تروج لإغنيتها بصور جريئة ﻿

نشرت الفنانة كوثر براني نجمة ''اراب ايدول'' ، صورا إعلانية جريئة جمعتها بزوجها الفنان هاني خطاب تروج من خلالها لعملها الفني الجديد عبارة عن أغنية بعنوان ''اغار''.

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نشرت الفنانة كوثر براني نجمة ''اراب ايدول'' ، صورا إعلانية جريئة جمعتها بزوجها الفنان هاني خطاب تروج من خلالها لعملها الفني الجديد عبارة عن أغنية بعنوان ''اغار''.

و لاقت براني العديد من الانتقادات من طرف متابعيها الذين وجدوا أن صورها مع زوجها هاني خطاب جريئة، وكان عليها عدم استخدام مثل هذه الطرق للترويج لجديدها، بينما أشاد آخرون بالفكرة الذكية التي تم اتباعها للترويج للعمل العراقي الأول لها..

ومن المنتظر أن تطرح كوثر براني الأغنية العراقية ''أغار'' يوم 12 سبتمبر، وذلك بعد أن أصدرت عددا من الأغاني المغربية منها أغنية ''نهاية اللعبة''.