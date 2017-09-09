 كوثر براني تروج لإغنيتها بصور جريئة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب | مجتمع

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب

كوثر براني تروج لإغنيتها بصور جريئة | ثقافة و فنون

كوثر براني تروج لإغنيتها بصور جريئة

العربي بن الشيخ يُزيح الكاتب العام لوزارته ويُبقي الكاتب العام للمكتب الوطني للتكوين المهني | بوليتيك

العربي بن الشيخ يُزيح الكاتب العام لوزارته ويُبقي الكاتب العام للمكتب الوطني للتكوين المهني

أخنوش لشبيبته..مطالب ساكنة الحسيمة عادلة ونحن ضد الفتنة والمغامرة باستقرار الوطن | بوليتيك

أخنوش لشبيبته..مطالب ساكنة الحسيمة عادلة ونحن ضد الفتنة والمغامرة باستقرار الوطن

بالفيديو: كوريا الشمالية تحتفل بيوم تأسيس الجمهورية وأنباء عن تجربة جديدة لصاروخ باليستي عابر للقارات قد تجريها بيونغ يانغ بهذه المناسبة | دولي

بالفيديو: كوريا الشمالية تحتفل بيوم تأسيس الجمهورية وأنباء عن تجربة جديدة لصاروخ باليستي عابر

بالفيديو..فضيحة صحاب العصير شوفومنين كيجيبو القراعي...‎ | بووز

بالفيديو..فضيحة صحاب العصير شوفومنين كيجيبو القراعي...‎

بالفيديو..شوفو أشنو كايوقع للجسم إيلا كليتي خصية الخروف‎ | بووز

بالفيديو..شوفو أشنو كايوقع للجسم إيلا كليتي خصية الخروف‎

إحالة لصوص الطاكسيات على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء | مجتمع

إحالة لصوص الطاكسيات على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة | مجتمع

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة

''رعاة'' سياسة الريع

كوثر براني تروج لإغنيتها بصور جريئة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 11:48 كوثر براني تروج لإغنيتها بصور جريئة | ثقافة و فنون
كوثر براني تروج لإغنيتها بصور جريئة
نشرت الفنانة كوثر براني نجمة ''اراب ايدول'' ، صورا إعلانية جريئة جمعتها بزوجها الفنان هاني خطاب تروج من خلالها لعملها الفني الجديد عبارة عن أغنية بعنوان ''اغار''.

شوف تيفي

نشرت الفنانة كوثر براني نجمة ''اراب ايدول'' ، صورا إعلانية جريئة جمعتها بزوجها الفنان هاني خطاب تروج من خلالها لعملها الفني الجديد عبارة عن أغنية بعنوان ''اغار''.

و لاقت براني العديد من الانتقادات من طرف متابعيها الذين وجدوا أن صورها مع زوجها هاني خطاب جريئة، وكان عليها عدم استخدام مثل هذه الطرق للترويج لجديدها، بينما أشاد آخرون بالفكرة الذكية التي تم اتباعها للترويج للعمل العراقي الأول لها..

ومن المنتظر أن تطرح كوثر براني الأغنية العراقية ''أغار'' يوم 12 سبتمبر، وذلك بعد أن أصدرت عددا من الأغاني المغربية منها أغنية ''نهاية اللعبة''.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي براني صور جريئة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..كاظم الساهر وفنانة تونسية معروفة في صورة نادرة أيام التسعينات | ثقافة و فنون

بالصورة..كاظم الساهر وفنانة تونسية معروفة في صورة نادرة أيام التسعينات

فنانة شهيرة تواصل إثارة الجدل في فيديو جديد بـالملابس الداخلية | ثقافة و فنون

فنانة شهيرة تواصل إثارة الجدل في فيديو جديد بـ''الملابس الداخلية''

دنيا بطمة مزال صيف ماسالاش عندها وها فين سافرات مع راجلها | ثقافة و فنون

دنيا بطمة مزال صيف ماسالاش عندها وها فين سافرات مع راجلها

مثير وبالصورة.. سعد المجرد يفاجئ عشاقه ويعترف بهذا الأمر | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة.. سعد المجرد يفاجئ عشاقه ويعترف بهذا الأمر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قال أخنوش على الشباب المغربي | بــووز
منذ 33 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو قال أخنوش على الشباب المغربي

شاهد أستاذ جامعي يفاجئ طالبة بخطوبتها في الجامعة | زووم

شاهد أستاذ جامعي يفاجئ طالبة بخطوبتها في الجامعة

أخوش لشبيبة حزبه:نتوما المستقبل ديال غدا و حنا غير كنوجدوكم | بــووز

أخوش لشبيبة حزبه:نتوما المستقبل ديال غدا و حنا غير كنوجدوكم

بالفيديو..أخنوش يلتقي بشخصيات مؤثرة انضمت إلى شبيبة حزب الأحرار | بــووز

بالفيديو..أخنوش يلتقي بشخصيات مؤثرة انضمت إلى شبيبة حزب الأحرار

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب | مجتمع
منذ 4 دقائق

صـــادم:فيديو جنسي لتلميذين يثير استياء المغاربة عبر الواتساب

كوثر براني تروج لإغنيتها بصور جريئة | ثقافة و فنون

كوثر براني تروج لإغنيتها بصور جريئة

العربي بن الشيخ يُزيح الكاتب العام لوزارته ويُبقي الكاتب العام للمكتب الوطني للتكوين المهني | بوليتيك

العربي بن الشيخ يُزيح الكاتب العام لوزارته ويُبقي الكاتب العام للمكتب الوطني للتكوين المهني

أخنوش لشبيبته..مطالب ساكنة الحسيمة عادلة ونحن ضد الفتنة والمغامرة باستقرار الوطن | بوليتيك

أخنوش لشبيبته..مطالب ساكنة الحسيمة عادلة ونحن ضد الفتنة والمغامرة باستقرار الوطن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.