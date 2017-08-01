العربي بن الشيخ يُزيح الكاتب العام لوزارته ويُبقي الكاتب العام للمكتب الوطني للتكوين المهني ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي المكلف بالتكوين المهني، ''العربي بن الشيخ'' أعفى الكاتب العام لوزارته من منصبه بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي المكلف بالتكوين المهني، ''العربي بن الشيخ'' أعفى الكاتب العام لوزارته من منصبه بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.



وأوضح ذات المصدر، أن التقارير الإعلامية التي تحدتث عن إعفائه للكاتب العام للمكتب الوطني للتكوين المهني بصفته مديرا عاما ليس صحيحا بل لازال ذات المسؤول يزاول مهامه بشكل عادي، حيث أن ''العربي بن الشيخ'' وفي سابقة من نوعها في المغرب يزاوج بين مهام كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ومنصب المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني.



وأضاف ذات المصدر، أنه لحدود هذه اللحظات، لم يكشف بعد عن السبب وراء إعفاء الكاتب العام لوزارته، رغم أن القرار قوبل بارتياح من قبل الموظفين، لكن الأيام المقبلة كافية لكشف المستور.