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أخنوش لشبيبته..مطالب ساكنة الحسيمة عادلة ونحن ضد الفتنة والمغامرة باستقرار الوطن

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 11:16 أخنوش لشبيبته..مطالب ساكنة الحسيمة عادلة ونحن ضد الفتنة والمغامرة باستقرار الوطن | بوليتيك
أخنوش لشبيبته..مطالب ساكنة الحسيمة عادلة ونحن ضد الفتنة والمغامرة باستقرار الوطن
صرح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في إفتتاح الجامعة الصيفية لشبيبته يوم أمس بمراكش، أن وزراء الحزب بالحكومة تجاوبوا مع مطالب ساكنة الحسيمة قائلا''مشينا لعندهم وإستمعنا لهم وتجاوبنا

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صرح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في إفتتاح الجامعة الصيفية لشبيبته يوم أمس بمراكش، أن وزراء الحزب بالحكومة تجاوبوا مع مطالب ساكنة الحسيمة قائلا"مشينا لعندهم وإستمعنا لهم وتجاوبنا معهم ميدانيا" على حد قوله.

وأضاف أخنوش عن "رفضه إستغلال أوضاع الحسيمة والركوب عليها"، موضحا بأن الحزب كان له موقف واضح من الأحداث منذ بدايتها" مؤكدا بالقول "نحن ضد الركوب السياسي لمطالب المواطن البسيط"، "والمغامرة بأمن وإستقرار البلاد وإثارة الفتنة".

وقال أخنوش بأن حزبه كان موقفه واضح منذ البداية بأن مطالب الساكنة عادلة"، موضحا "بأن الحزب تفاعل مع توجيهات الملك محمد السادس و قامت قياداته بزيارة ميدانية للساكنة"، مختتما موقفه "بأن الإنجازات يكون لها المئات من الأباء في حين أن الفشل دائما يتيما".

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