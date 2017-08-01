بالفيديو: كوريا الشمالية تحتفل بيوم تأسيس الجمهورية وأنباء عن تجربة جديدة لصاروخ باليستي عابر للقارات قد تجريها بيونغ يانغ بهذه المناسبة ﻿

تحتفل كوريا الشمالية، اليوم السبت، بيوم تأسيس الجمهورية، في حين يترقب المجتمع الدولي أنباء عن تجربة جديدة لصاروخ باليستي عابر للقارات قد تجريها بيونغ يانغ بهذه المناسبة.

''شوف تيفي''

تحتفل كوريا الشمالية، اليوم السبت، بيوم تأسيس الجمهورية، في حين يترقب المجتمع الدولي أنباء عن تجربة جديدة لصاروخ باليستي عابر للقارات قد تجريها بيونغ يانغ بهذه المناسبة.

هذا وقد تأسست جمهورية كوريا الشمالية في الـ 9 من سبتمبر 1948، ويعد هذا اليوم بالنسبة إليها عيدا رسميا في البلاد، وبهذه المناسبة لا يستبعد العسكريون في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ما يسمونه باستفزازات جديدة من قبل السلطات الكورية الشمالية.

وفي هذا السياق أفادت قناة ''سي إن بي سي'' الأمريكية، أمس الجمعة، بأن بيونغ يانغ قد تمضي أبعد في التجارب على أسلحتها الصاروخية، في ضوء مناقشة احتمال تشديد العقوبات الدولية ضدها في الأمم المتحدة.

ونقلت القناة، عن رئيس وزراء كوريا الجنوية، لي ناك يون، قوله: ''إن الوضع خطير للغاية. يبدو أن هناك وقتا قليلا قبل أن تتوصل كوريا الشمالية إلى إنتاج الأسلحة النووية. ويرى البعض أن كوريا الشمالية قد تجري إطلاق صاروخ بالستي جديد عابر للقارات في الـ 9 من سبتمر''.