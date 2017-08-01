إحالة لصوص الطاكسيات على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء ﻿

من المنتظر أن تحيل يومه السبت عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية عين الشق على انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء ، ثلاثة أفراد من عصابة إجرامية ، تابعتهم النيابة العامة

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تحيل يومه السبت عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية عين الشق على انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء ، ثلاثة أفراد من عصابة إجرامية ، تابعتهم النيابة العامة بعدة تهم منها تكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة واستعمال العنف في حق الغير بواسطة الأسلحة البيضاء، فيما أصدرت المصالح الأمنية نفسها مذكرات اعتقال في حق اثنين آخرين.

وقاد كمين نصبته عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية عين الشق عشية أمس الخميس، إلى تفكيك احدى العصابات الاجرامية ، ظلت عناصرها تنشط، على مستوى أحياء المدينة الدار البيضاء ، في سرقة سيارات الأجرة الصغيرة والاعتداء على صاحبها وسرقة ممتلكاتهم المادية.

وأرجعت مصادر ''الأحداث المغربية'' أن عملية اعتقال المتهمين الثلاثة ، إلى تأكد المصالح الأمنية من قدوم أفراد العصابة من منطقة عين الشق ، خصوصا أن جميع سيارات الأجرة المسروقة تم التخلي عنها بعدة أماكن بمنطقة عين الشق، إلى جانب توصل العناصر الأمنية بعين الشق إلى صورة تقريبية للمشتبه به، بناء على مجموعة أوصاف قدمها الضحايا، لتنطلق عملية توقيف بقية المتهمين على مستوى مجموعة ملاهي ليلية بمدينة الدار البيضاء.