هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة ﻿

شهدت مدينة بني أنصار الواقعة شمال شرقي المملكة أمس الجمعة، حملة تطهيرية شنتها السلطات المحلية بتنسيق مع مجلس الجماعة، على مستوى منطقة ''سوداء'' مجاورة لمعبر الحدود بعد تحويل مكانها إلى ''جوطية''

شوف تيفي

شهدت مدينة بني أنصار الواقعة شمال شرقي المملكة أمس الجمعة، حملة تطهيرية شنتها السلطات المحلية بتنسيق مع مجلس الجماعة، على مستوى منطقة ''سوداء'' مجاورة لمعبر الحدود بعد تحويل مكانها إلى ''جوطية'' عشوائية الأمر الذي تسبب في تشويه معالم الوجه المعماري والحضري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن هدم أكواخ خشبية وقصديرية تم بناؤها في وقت سابق بعين المكان، حيث تم إجلاء مستغليها بعدما عمدوا إلى كرائها للباحثين عن الإيواء، سواءً منهم المزاولين للتهريب المعيشي، أو المتشردين، و ذوي سوابق عدلية، وضمنهم الهاربين من العدالة الصادرة في حقهم مذكرات بحث أمنية.

ووفق مصدر مطلع لم يقف الأمر عند هذا الحدّ، فقد اتخذ البعض من هذه الأكواخ أوكارا للدعارة وممارسة الرذيلة،بحيث تم الوقوف على عدة حالات لمصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة المعروف اختصارا بـ''الإيدز''، وحالات أخرى لمصابين بـ''السّـل'' و''التفويـد''.

وبحسب إفادات، فالجوطية التي جرى اِستنباتها في غفلة بالمكان المشار إليه وسط بني أنصار، كانت بمثابة ملاذٍ آمنٍ للمجرمين وذوي السوابق، كما ينتعش وسطها الإجرام والإنحراف، بعدما احتلّها غرباء شيّدوا فوق أرضها أكواخا خشبية وبيوتا قصديرية للإيواء، واُتخذت أمكنة لإتيان مختلف أشكال العربدة والتعاطي لكل صنوف المخدرات.