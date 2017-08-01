حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش ﻿

فضلت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة أن تترك منصب الأمين العام للحزب شاغرا إلى أجل غير مسمى ، بعدما قررت ألا تحدد أي موعد لانتخاب أمين عام جديد للحزب عقب استقالة إلياس العماري شهر غشت الماضي، فقد حسم

''شوف تيفي''

فضلت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة أن تترك منصب الأمين العام للحزب شاغرا إلى أجل غير مسمى ، بعدما قررت ألا تحدد أي موعد لانتخاب أمين عام جديد للحزب عقب استقالة إلياس العماري شهر غشت الماضي، فقد حسم المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير مسألة الاكتفاء بعقد مجلس وطني يوم 21 أكتوبر المقبل، للبث في استقالة زعيمه فقط، على أن يستمر الحبيب بلكوش الأمين العام بالنياية ، في قيادة الحزب إلى أجل غير مسمى.

وحسب ''أخبار اليوم'' فالمكتب السياسي رفض مقترحا تقدم به بعض أعضائه يعرض عقد دورة أولى للمجلس الوطني يوم 23 غشت 2017، على أن تليها دورة ثانية يوم 7 أكتوبر لانتخاب أمين عام جديد ، لكي يحسم كل شيء قبل الاعلان الرسمي للدخول السياسي ، الذي يبدأ يوم افتتاح البرلمان الجمعة الثانية من شهرأكتوبر.

ومن جهة اخرى فان القياديين الذين كانوا يعارضون هذه الطريقة في تحديد الأجندة التنظيمات للحزب ، قالوا في المناقشات التي دارت في الاجتماع، إن المكتب السياسي ليست لديه طريقة واضحة لكيفية تصديق المجلس الوطني على استقالة الأمين العام ، كما ليست لديه رؤية واضحة في التعامل مع مخرجات المجلس الوطني نفسه ازاء الموضوع، وهو ما يطيل أمد تقرير مصيرالحزب.