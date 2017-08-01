أخنوش يلتقي بمراكش ''بمؤثر بالفايسبوك'' و''بطلة عالمية في الطايبوكسينغ'' إنضموا لشبيبة حزب ''الحمامة'' ﻿

إلتقى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل الجلسة الإفتتاحية للجامعة الصيفية في دورتها الأولى التي إنطلقت بالجامعة الخاصة بمدينة مراكش يوم أمس الجمعة، أحد النشطاء الفايسبوكيين المعروف

شوف تيفي



إلتقى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل الجلسة الإفتتاحية للجامعة الصيفية في دورتها الأولى التي إنطلقت بالجامعة الخاصة بمدينة مراكش يوم أمس الجمعة، أحد النشطاء الفايسبوكيين المعروف بتدويناته المثيرة عقب إلتحاقه بشبيبة الحزب بشكل رسمي.



وفي ذات السياق، وبمناسبة التجمع الأول لشبيبة حزب الحمامة والذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام، عقد أخنوش جلسة مع طبيبة معروفة بمنطقتها والتي ظهرت في صور ومقاطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي، حيث قامت الطبيبة المعنية بالأمر بالعديد من المبادرات الإنسانية والحملات الطبية.



كما إلتقى أخنوش كذلك، برياضيين من خارج المغرب خاصة كندا، وعلى رأسهم بطلة عالمية في رياضة فنون القتال ''الطايبوكسينغ'' والتي أعلنت هي الأخرى بشكل رسمي إنضمامها للذراع الشبيبية للحزب.