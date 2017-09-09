 المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة | مجتمع

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش | بوليتيك

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش

أخنوش يلتقي بمراكش بمؤثر بالفايسبوك وبطلة عالمية في الطايبوكسينغ إنضموا لشبيبة حزب الحمامة | بوليتيك

أخنوش يلتقي بمراكش ''بمؤثر بالفايسبوك'' و''بطلة عالمية في الطايبوكسينغ'' إنضموا لشبيبة حزب

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس | دولي

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس

تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه | دولي

تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه

طقس حار يومه السبت و درجات الحرارة تصل إلى 43 بهذه المناطق | مجتمع

طقس حار يومه السبت و درجات الحرارة تصل إلى 43 بهذه المناطق

بـوسعيد وأخنوش يقويان دعم الفلاحين الكبـار | بوليتيك

بـوسعيد وأخنوش يقويان دعم الفلاحين الكبـار

أخنوش يفجرها: حصيلة الحكومة ضعيفة و25 في المائة من شباب المغرب عاطل عن العمل | بوليتيك

أخنوش يفجرها: حصيلة الحكومة ضعيفة و25 في المائة من شباب المغرب عاطل عن العمل

عاجل:إعصار إيرما يقترب من فلوريدا والأهالي يغادرونها بأعداد هائلة | دولي

عاجل:إعصار إيرما يقترب من فلوريدا والأهالي يغادرونها بأعداد هائلة

''رعاة'' سياسة الريع

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 09:23 المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس | دولي
المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس
يشارك مهنيون مغاربة في قطاع النسيج ،في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة ''هوز نيكست'' الذي افتتح أمس الجمعة بباريس بمشاركة 700 علامة تجارية.

شوف تيفي

يشارك مهنيون مغاربة في قطاع النسيج ،في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة ''هوز نيكست'' الذي افتتح أمس الجمعة بباريس بمشاركة 700 علامة تجارية.

ويشارك المغرب في هذا المعرض بمنتجات متنوعة عالية الجودة تتوزع بين الاحذية ومحافظ اليد، ومنتجات جلدية اخرى ومجوهرات وأحزمة.

وتجمع المنتجات الجلدية المغربية المعروضة خلال هذه التظاهرة الدولية، التي يتوقع ان تستقطب نحو 50 الف زائر ،بشكل منسجم بين الاصالة والمعاصرة على مستوى التصميم والتصنيع.

يشار إلى أن صناعة الجلد تشكل أحد القطاعات التي توفر امكانات تصديرية هامة على مستوى الصناعة المغربية، اذ تحقق 4،7 مليار درهم كرقم اعمال وقيمة مضافة تفوق 800 مليون درهم بحسب المصدر نفسه، ويشغل هذا القطاع ازيد من 21 الف شخص ويحقق نحو 3،9 مليار درهم على مستوى التصدير.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

صناعة الجلد ملابس باريس المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه | دولي

تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه

عاجل:إعصار إيرما يقترب من فلوريدا والأهالي يغادرونها بأعداد هائلة | دولي

عاجل:إعصار إيرما يقترب من فلوريدا والأهالي يغادرونها بأعداد هائلة

وزيرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية | دولي

وزيرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

روسية تدخل موسوعة غينيس كصاحبة أطول ساقين في العالم | دولي

روسية تدخل موسوعة غينيس كصاحبة أطول ساقين في العالم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخنوش في كلمة توجيهية لشبيبة الأحرار بمراكش..السياية فالمغرب مكتبغيش الكرسي الفارغ | بــووز
منذ 5 دقائق

أخنوش في كلمة توجيهية لشبيبة الأحرار بمراكش..السياية فالمغرب مكتبغيش الكرسي الفارغ

أخنوش..25 في المائة ديال الشوماج مشكل كبير فالمغرب | بــووز

أخنوش..25 في المائة ديال الشوماج مشكل كبير فالمغرب

فيديو ساخــــر..شوفو أشنو غادي يوقع فقطر بعدما حَيْدو الفيزا على المغاربة | بــووز

فيديو ساخــــر..شوفو أشنو غادي يوقع فقطر بعدما حَيْدو الفيزا على المغاربة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 شتنبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 شتنبر2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة | مجتمع
منذ 11 دقيقة

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش | بوليتيك

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش

أخنوش يلتقي بمراكش بمؤثر بالفايسبوك وبطلة عالمية في الطايبوكسينغ إنضموا لشبيبة حزب الحمامة | بوليتيك

أخنوش يلتقي بمراكش ''بمؤثر بالفايسبوك'' و''بطلة عالمية في الطايبوكسينغ'' إنضموا لشبيبة حزب

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس | دولي

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.