المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس ﻿

يشارك مهنيون مغاربة في قطاع النسيج ،في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة ''هوز نيكست'' الذي افتتح أمس الجمعة بباريس بمشاركة 700 علامة تجارية.

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يشارك مهنيون مغاربة في قطاع النسيج ،في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة ''هوز نيكست'' الذي افتتح أمس الجمعة بباريس بمشاركة 700 علامة تجارية.

ويشارك المغرب في هذا المعرض بمنتجات متنوعة عالية الجودة تتوزع بين الاحذية ومحافظ اليد، ومنتجات جلدية اخرى ومجوهرات وأحزمة.

وتجمع المنتجات الجلدية المغربية المعروضة خلال هذه التظاهرة الدولية، التي يتوقع ان تستقطب نحو 50 الف زائر ،بشكل منسجم بين الاصالة والمعاصرة على مستوى التصميم والتصنيع.

يشار إلى أن صناعة الجلد تشكل أحد القطاعات التي توفر امكانات تصديرية هامة على مستوى الصناعة المغربية، اذ تحقق 4،7 مليار درهم كرقم اعمال وقيمة مضافة تفوق 800 مليون درهم بحسب المصدر نفسه، ويشغل هذا القطاع ازيد من 21 الف شخص ويحقق نحو 3،9 مليار درهم على مستوى التصدير.