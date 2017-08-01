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تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 09:21 تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه | دولي
تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تلقى اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أبدى فيه رغبته في الحوار لحل

شوف تيفي:

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تلقى اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أبدى فيه رغبته في الحوار لحل الأزمة الخليجية. وأوضحت الوكالة أن أمير دولة قطر ''أبدى خلال الاتصال ذاته رغبته في الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع، السعودية والامارات والبحرين ومصر، بما يضمن مصالح الجميع''.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأمير محمد بن سلمان رحب برغبة الشيخ تميم الجلوس على طاولة الحوار. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن فحوى الاتصال لاحقا، بعد بحث المملكة العربية السعودية الموضوع ذاته مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

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شوف تيفي المغرب أزمة خليج دول قطر السعودية

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