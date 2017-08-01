طقس حار يومه السبت و درجات الحرارة تصل إلى 43 بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، وداخل السهول وسوس والشياظمة، مع تشكل سحب منخفضة

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، وداخل السهول وسوس والشياظمة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل.

كما ستتمركز سحب ركامية بعد الزوال بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بالشمال، وصافية بأقصى جنوب البلاد. وستظهر سحب منخفضة خلال الليل والصباح قرب السواحل مع احتمال تشكل كتل من الضباب. وستهب رياح معتدلة القوة إلى أحيانا قوية نوعا ما غربية بمنطقة طنجة وكذلك الواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالسهول الغربية ومعتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية مع هبوب رياح رملية محلية. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا مابين 11 و16 درجة بالمرتفعات، ومابين 22 و28 درجة بغرب البوغاز والسايس وسهول غرب الأطلس وداخل سوس والجنوب الشرقي وكذلك شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا مابين 24 و29 درجة بالسهول الأطلسية والمرتغعات، ومابين 31 و37 درجة بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية وشمال السفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ومابين 38 و43 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.