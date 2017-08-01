بـوسعيد وأخنوش يقويان دعم الفلاحين الكبـار ﻿

''شوف تيفي''



يستعد كل من وزير المالية محمد بوسعيد ، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش ، للتوقيع على قرار مشترك يزيد من حجم الدعم الموجه للفلاحين الكبار الذين يوجهون منتجاتهم نحو التصدير ، ويستند مشروع القرار الجديد إلى مرسومين صادرين في مارس 2010 ، والذي كان ينص على الدعم المخصص للصادرات الموجهة إلى روسيا.



وحسب مصادر ''الصباح'' سيمتد دعم زيت الزيتون ، وزيوت المائدة ، والمشمش ، فضلا عن عدد من المنتجات الفلاحية الأساسية ، ومنتجات الحليب واللحوم وبعض المنتوجات الأساسية وذلك إلى مابين 2027/2021



ويضيف نفس المصدر أن الدعم يأتي في إطار استراتيجية تأهيل الإنتاج النباتي والحيواني في إطار المغرب الأخضر ، والذي ركز على دعم وتنويع الصادرات الفلاحية، من جهة أخرى يستعد وزيرا الفلاحة والمالية ، لتوقيع قرار آخر لمنح دعم الفلاحين الكبار موجه لدعم بناء واحداث للصناعة الفلاحية ، بحيث تلتزم الدولة بتغطية تكاليف كل مشروع بما بين 10 و 30 في المائة من الكلفة المالية .