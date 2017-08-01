أخنوش يفجرها: حصيلة الحكومة ضعيفة و25 في المائة من شباب المغرب عاطل عن العمل ﻿

صرح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام الآلاف من شبيبته في إفتتاح الجامعة الصيفية الأولى يوم أمس الجمعة، أن واحدا في المائة فقط من الشباب منخرطين في العمل السياسي داخل الأحزاب.

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صرح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام الآلاف من شبيبته في إفتتاح الجامعة الصيفية الأولى يوم أمس الجمعة، أن واحدا في المائة فقط من الشباب منخرطين في العمل السياسي داخل الأحزاب.



وأضاف أخنوش، أن حزبه دافع بقوة للحصول على حقيبة الشباب بالحكومة، مؤكدا بأن المرحلة تقتضي تضافر جهود الجميع للنهوض بأوضاع الشباب والإنصات إليهم، داعيا شبيبته لعدم ترك الكرسي فارغا للآخرين.



وتابع أخنوش كلمته وسط مقاطعة للشباب تحت شعارات ''أغراس-أغراس'' ويا ''عزيز أولد الناس'' و ''ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح''، بأن شباب اليوم هم ''وزراء الغد وبرلمانيوه ورؤساء الجماعات''، ولذلك ''وجب مساندته ودعمه''.



وقال أخنوش أن الحزب سيدافع من داخل موقعه بالحكومة والبرلمان على العمل ''لخلق فرص للشغل ومحاربة البطالة التي ارتفعت في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى 25 في المائة، مؤكدا بأن هذا ''مؤشر دال على ضعف الحصيلة الحكومية''.