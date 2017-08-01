 أخنوش يفجرها: حصيلة الحكومة ضعيفة و25 في المائة من شباب المغرب عاطل عن العمل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة | مجتمع

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش | بوليتيك

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش

أخنوش يلتقي بمراكش بمؤثر بالفايسبوك وبطلة عالمية في الطايبوكسينغ إنضموا لشبيبة حزب الحمامة | بوليتيك

أخنوش يلتقي بمراكش ''بمؤثر بالفايسبوك'' و''بطلة عالمية في الطايبوكسينغ'' إنضموا لشبيبة حزب

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس | دولي

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس

تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه | دولي

تطورات جديدة في أزمة الخليج و هذا ما ينوي أمير قطر القيام بـــه

طقس حار يومه السبت و درجات الحرارة تصل إلى 43 بهذه المناطق | مجتمع

طقس حار يومه السبت و درجات الحرارة تصل إلى 43 بهذه المناطق

بـوسعيد وأخنوش يقويان دعم الفلاحين الكبـار | بوليتيك

بـوسعيد وأخنوش يقويان دعم الفلاحين الكبـار

أخنوش يفجرها: حصيلة الحكومة ضعيفة و25 في المائة من شباب المغرب عاطل عن العمل | بوليتيك

أخنوش يفجرها: حصيلة الحكومة ضعيفة و25 في المائة من شباب المغرب عاطل عن العمل

عاجل:إعصار إيرما يقترب من فلوريدا والأهالي يغادرونها بأعداد هائلة | دولي

عاجل:إعصار إيرما يقترب من فلوريدا والأهالي يغادرونها بأعداد هائلة

''رعاة'' سياسة الريع

أخنوش يفجرها: حصيلة الحكومة ضعيفة و25 في المائة من شباب المغرب عاطل عن العمل

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 09:10 أخنوش يفجرها: حصيلة الحكومة ضعيفة و25 في المائة من شباب المغرب عاطل عن العمل | بوليتيك
أخنوش يفجرها: حصيلة الحكومة ضعيفة و25 في المائة من شباب المغرب عاطل عن العمل
صرح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام الآلاف من شبيبته في إفتتاح الجامعة الصيفية الأولى يوم أمس الجمعة، أن واحدا في المائة فقط من الشباب منخرطين في العمل السياسي داخل الأحزاب.

شوف تيفي

صرح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام الآلاف من شبيبته في إفتتاح الجامعة الصيفية الأولى يوم أمس الجمعة، أن واحدا في المائة فقط من الشباب منخرطين في العمل السياسي داخل الأحزاب.

وأضاف أخنوش، أن حزبه دافع بقوة للحصول على حقيبة الشباب بالحكومة، مؤكدا بأن المرحلة تقتضي تضافر جهود الجميع للنهوض بأوضاع الشباب والإنصات إليهم، داعيا شبيبته لعدم ترك الكرسي فارغا للآخرين.

وتابع أخنوش كلمته وسط مقاطعة للشباب تحت شعارات ''أغراس-أغراس'' ويا ''عزيز أولد الناس'' و ''ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح''، بأن شباب اليوم هم ''وزراء الغد وبرلمانيوه ورؤساء الجماعات''، ولذلك ''وجب مساندته ودعمه''.

وقال أخنوش أن الحزب سيدافع من داخل موقعه بالحكومة والبرلمان على العمل ''لخلق فرص للشغل ومحاربة البطالة التي ارتفعت في صفوف الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى 25 في المائة، مؤكدا بأن هذا ''مؤشر دال على ضعف الحصيلة الحكومية''.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الاحرار اخنوش المكتب السياسي الوزراء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش | بوليتيك

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش

أخنوش يلتقي بمراكش بمؤثر بالفايسبوك وبطلة عالمية في الطايبوكسينغ إنضموا لشبيبة حزب الحمامة | بوليتيك

أخنوش يلتقي بمراكش ''بمؤثر بالفايسبوك'' و''بطلة عالمية في الطايبوكسينغ'' إنضموا لشبيبة حزب ''الحمامة''

بـوسعيد وأخنوش يقويان دعم الفلاحين الكبـار | بوليتيك

بـوسعيد وأخنوش يقويان دعم الفلاحين الكبـار

أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم علال الفاسي وسعد الدين العثماني | بوليتيك

أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم ''علال الفاسي وسعد الدين العثماني''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخنوش..25 في المائة ديال الشوماج مشكل كبير فالمغرب | بــووز
منذ 10 دقائق

أخنوش..25 في المائة ديال الشوماج مشكل كبير فالمغرب

فيديو ساخــــر..شوفو أشنو غادي يوقع فقطر بعدما حَيْدو الفيزا على المغاربة | بــووز

فيديو ساخــــر..شوفو أشنو غادي يوقع فقطر بعدما حَيْدو الفيزا على المغاربة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 شتنبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 شتنبر2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 09 شتنبر2017 | الطقس

أحوال الطقس : 09 شتنبر2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة | مجتمع
منذ 5 دقائق

هدم أكواخ قصديرية ببني أنصار بعد اتخاذها أوكارا للدعارة

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش | بوليتيك

حزب الأصالة والمعاصرة لم يقرر مصير منصب أمينه العام وها علاش

أخنوش يلتقي بمراكش بمؤثر بالفايسبوك وبطلة عالمية في الطايبوكسينغ إنضموا لشبيبة حزب الحمامة | بوليتيك

أخنوش يلتقي بمراكش ''بمؤثر بالفايسبوك'' و''بطلة عالمية في الطايبوكسينغ'' إنضموا لشبيبة حزب

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس | دولي

المغرب يشارك في المعرض الدولي للجلد والملابس الجاهزة بباريس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.