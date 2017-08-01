أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم ''علال الفاسي وسعد الدين العثماني'' ﻿

طالب عزيز أخنوش شبيبة حزبه بالجامعة الخاصة لمدينة مراكش في الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق الجامعة الصيفية في دورتها الأولى، بقراءة ومراجعة التجارب ومؤلفات الزعماء السياسيين المغاربة وعلى رأسهم علال

''شوف تيفي''

طالب عزيز أخنوش شبيبة حزبه بالجامعة الخاصة لمدينة مراكش في الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق الجامعة الصيفية في دورتها الأولى، بقراءة ومراجعة التجارب ومؤلفات الزعماء السياسيين المغاربة وعلى رأسهم علال الفاسي وسعد الدين العثماني، وكذا الزعماء السياسيين الدولييين.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام شبيبة الحزب بالعمل الجاد والنزول للميدان "عند المواطنين" مؤكدا بأنه لاتنمية بدون شبيبة قوية ومنخرطة في العمل السياسي، مضيفا بأن المستقبل كله للشباب، موضحا بالقول" أن الإستثمار والتكوين هو المفتاح".

وقال أخنوش مخاطبا بشكل مباشر شبيبته بالقول" التكوين والثقافة شيئ ضروري ومهم، كنافذة للتعبير، إقرؤوا للزغماء التاريخيين وإطلعوا على تجارب الزعماء السياسيين وعلى تجارب الأحزاب السياسية الأخرى"، مؤكدا بالقول " مزيان تقراو على الزعماء التاريخيين ورجال الدولة والسياسيين الكبار ، بغيتكم ترجعوا للتاريخ مثل علال الفاسي وسعد الدين العثماني و علي يعثة وبوعبيد وسونكور وغوكار".

ودعا أخنوش مسؤولي شبيبة حزبه بالأقاليم، بتحمل المسؤولية والعمل الجاد، مؤكدا على وجود أعداء للحزب "الذي يعمل بكل جد وخير دليل على ذلك وزراء الحزب بالحكومة"، موضحا بأن جميع الوزراء حضروا للجامعة الصيفية للإنصات إليكم".

وكشف أخنوش أن حضور هذا الكم الهائل من الشباب للجامعة الصيفية والذي بلغ 3200 مشارك هو دليل على رغبة شباب المغرب الإنخراط في المشروغ الجديد للحزب تحث شعار "أغراس- أغراس".