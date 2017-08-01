 أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم ''علال الفاسي وسعد الدين العثماني'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم علال الفاسي وسعد الدين العثماني | بوليتيك

أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم ''علال الفاسي وسعد

بالصورة..كاظم الساهر وفنانة تونسية معروفة في صورة نادرة أيام التسعينات | ثقافة و فنون

بالصورة..كاظم الساهر وفنانة تونسية معروفة في صورة نادرة أيام التسعينات

فيديو : 10 إختراعات غريبة جعلت أصحابها أثرياء | بووز

فيديو : 10 إختراعات غريبة جعلت أصحابها أثرياء

وزيرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية | دولي

وزيرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

صـادم: 20 في المائة من موظفي الإدارة أميون وأعلى نسب الأمية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش .. وهذه التفاصيل | مجتمع

صـادم: 20 في المائة من موظفي الإدارة أميون وأعلى نسب الأمية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ..

بالفيديو.. سائحة ألمانية محيحة بالشطيح مع ديسك ديال الشعبي | بووز

بالفيديو.. سائحة ألمانية محيحة بالشطيح مع ديسك ديال الشعبي

فنانة شهيرة تواصل إثارة الجدل في فيديو جديد بـالملابس الداخلية | ثقافة و فنون

فنانة شهيرة تواصل إثارة الجدل في فيديو جديد بـ''الملابس الداخلية''

بالفيديو.. شوفو شنو وقع فالطريق مع سيارة الشرطة | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو وقع فالطريق مع سيارة الشرطة

دنيا بطمة مزال صيف ماسالاش عندها وها فين سافرات مع راجلها | ثقافة و فنون

دنيا بطمة مزال صيف ماسالاش عندها وها فين سافرات مع راجلها

''رعاة'' سياسة الريع

أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم ''علال الفاسي وسعد الدين العثماني''

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 01:36 أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم علال الفاسي وسعد الدين العثماني | بوليتيك
أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم ''علال الفاسي وسعد الدين العثماني''
طالب عزيز أخنوش شبيبة حزبه بالجامعة الخاصة لمدينة مراكش في الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق الجامعة الصيفية في دورتها الأولى، بقراءة ومراجعة التجارب ومؤلفات الزعماء السياسيين المغاربة وعلى رأسهم علال

''شوف تيفي''

طالب عزيز أخنوش شبيبة حزبه بالجامعة الخاصة لمدينة مراكش في الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق الجامعة الصيفية في دورتها الأولى، بقراءة ومراجعة التجارب ومؤلفات الزعماء السياسيين المغاربة وعلى رأسهم علال الفاسي وسعد الدين العثماني، وكذا الزعماء السياسيين الدولييين.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام شبيبة الحزب بالعمل الجاد والنزول للميدان "عند المواطنين" مؤكدا بأنه لاتنمية بدون شبيبة قوية ومنخرطة في العمل السياسي، مضيفا بأن المستقبل كله للشباب، موضحا بالقول" أن الإستثمار والتكوين هو المفتاح".

وقال أخنوش مخاطبا بشكل مباشر شبيبته بالقول" التكوين والثقافة شيئ ضروري ومهم، كنافذة للتعبير، إقرؤوا للزغماء التاريخيين وإطلعوا على تجارب الزعماء السياسيين وعلى تجارب الأحزاب السياسية الأخرى"، مؤكدا بالقول " مزيان تقراو على الزعماء التاريخيين ورجال الدولة والسياسيين الكبار ، بغيتكم ترجعوا للتاريخ مثل علال الفاسي وسعد الدين العثماني و علي يعثة وبوعبيد وسونكور وغوكار".

ودعا أخنوش مسؤولي شبيبة حزبه بالأقاليم، بتحمل المسؤولية والعمل الجاد، مؤكدا على وجود أعداء للحزب "الذي يعمل بكل جد وخير دليل على ذلك وزراء الحزب بالحكومة"، موضحا بأن جميع الوزراء حضروا للجامعة الصيفية للإنصات إليكم".

وكشف أخنوش أن حضور هذا الكم الهائل من الشباب للجامعة الصيفية والذي بلغ 3200 مشارك هو دليل على رغبة شباب المغرب الإنخراط في المشروغ الجديد للحزب تحث شعار "أغراس- أغراس".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الاحرار اخنوش المكتب السياسي الوزراء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســـابقة : وزارة حصاد تعدل توقيت المؤسسات التعليمية لتيسير صلاة الجمعة .. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

ســـابقة : وزارة حصاد تعدل توقيت المؤسسات التعليمية لتيسير صلاة الجمعة .. وهذه هي التفاصيل

قربالة نايضة.بنكيران يرفض لقاء زعماء الأحزاب والعثماني في حرج كبير مع حلفائه السياسيين..وهـــاعلاش | بوليتيك

قربالة نايضة.''بنكيران'' يرفض لقاء زعماء الأحزاب و''العثماني'' في حرج كبير مع حلفائه السياسيين..وهـــاعلاش

شخص مجهول يرسل معلومات خطيرة تستهدف حزب التجمع الوطني للأحرار ووزراءه وبعض رجال الدولة تحت غطاء سري للغاية و سري جدا وهذه التفاصيل.. | بوليتيك

شخص مجهول يرسل معلومات خطيرة تستهدف حزب التجمع الوطني للأحرار ووزراءه وبعض رجال الدولة تحت غطاء ''سري للغاية'' و ''سري جدا'' وهذه التفاصيل..

أعضـاء المجلس الوطني لحزب الاستقــلال يجرون كريم غـــلاب إلى القضاء.. وها عـــــلاش | بوليتيك

أعضـاء المجلس الوطني لحزب الاستقــلال يجرون ''كريم غـــلاب'' إلى القضاء.. وها عـــــلاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...20 في المائة من موظفي الإدارة أميون | شوف الصحافة
منذ 11 دقيقة

بالفيديو...20 في المائة من موظفي الإدارة أميون

بالفيديو..شوفو صدمة تلميذة كانت ناجحة و منين جا الدخول المدرسي سقطوها بالدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو..شوفو صدمة تلميذة كانت ناجحة و منين جا الدخول المدرسي سقطوها بالدارالبيضاء

بالفيديو...النشيد الوطني وتوزيع المحافظ المدرسية في اليوم الأول من الدخول المدرسي | بــووز

بالفيديو...النشيد الوطني وتوزيع المحافظ المدرسية في اليوم الأول من الدخول المدرسي

بالفيديو...المغاربة يتضامنون مع مسلمي بورما من قلب الرباط | بــووز

بالفيديو...المغاربة يتضامنون مع مسلمي بورما من قلب الرباط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم علال الفاسي وسعد الدين العثماني | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

أخنوش لشبيبته..راجعوا المؤلفات والتجارب السياسية للزعماء السياسيين وعلى رأسهم ''علال الفاسي وسعد

بالصورة..كاظم الساهر وفنانة تونسية معروفة في صورة نادرة أيام التسعينات | ثقافة و فنون

بالصورة..كاظم الساهر وفنانة تونسية معروفة في صورة نادرة أيام التسعينات

فيديو : 10 إختراعات غريبة جعلت أصحابها أثرياء | بووز

فيديو : 10 إختراعات غريبة جعلت أصحابها أثرياء

وزيرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية | دولي

وزيرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.