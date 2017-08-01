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وزيرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

بتاريــخ : 9 شتنبر 2017 / 00:18 وزيرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية | دولي
وزيرة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
تمكنت وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية، شما المزروعي من الدخول إلى موسوعة كتاب غينيس للأرقام القياسية كأصغر وزيرة في العالم .

''شوف تيفي''

تمكنت وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية، شما المزروعي من الدخول إلى موسوعة كتاب غينيس للأرقام القياسية كأصغر وزيرة في العالم .

و ذكر كتاب غينيس في نسخته الصادر للعام 2018، حسب ما نقلته جريدة "البيان" الإماراتية، أن المزروعي تولت منصب وزيرة الدولة لشؤون الشباب بعمر الـ 22 سنة، ضمن التشكيل الوزاري الذي أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء في البلاد وحاكم إمارة دبي، في عام 2016.

يشار إلى أن المزروعي قد أزاحت آنذاك كل من وزير الخارجية النمساوي، سباستيان كورتس، الذي حاز على هذا اللقب عندما تولى منصبه وهو في عمر الـ27، وكذلك عايدة الحاج علي، التي تولت وزارة التعليم بالسويد وهي في الـ26.

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شوف تيفي اصغر وزيرة كتاب غينيس شما المزروعي

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