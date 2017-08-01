 صـادم: 20 في المائة من موظفي الإدارة أميون وأعلى نسب الأمية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش .. وهذه التفاصيل ﻿
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صـادم: 20 في المائة من موظفي الإدارة أميون وأعلى نسب الأمية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش .. وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 23:47 صـادم: 20 في المائة من موظفي الإدارة أميون وأعلى نسب الأمية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش .. وهذه التفاصيل | مجتمع
صـادم: 20 في المائة من موظفي الإدارة أميون وأعلى نسب الأمية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش .. وهذه التفاصيل
رقم مثير ذلك الذي تم كشفه يوم أمس خلال اجتماع المجلس الاداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ويقول إن 20 في المائة من موظفي القطاع العام أميون ، وحسب أحد أعضاء المجلس الإداري للوكالة ، فإن تفشي

''شوف تيفي''

رقم مثير ذلك الذي تم كشفه يوم أمس خلال اجتماع المجلس الاداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ويقول إن 20 في المائة من موظفي القطاع العام أميون ، وحسب أحد أعضاء المجلس الإداري للوكالة ، فإن تفشي الأمية في صفوف موظفي القطاعات الحكومية والجماعات الترابية بنسبة 20 في المائة ، يثير التساؤلات حول مدى أهلية وجدية هذه القطاعات في الانخراط في تنفيذ برامج الوكالة ، فيما هي نفسها تعاني ظاهرة تفشي الأمية .

وكشفت مصادر ''أخبار اليوم'' أن المجلس الاداري تداول رقما آخر ورد في مداخلة لرئيس اللجنة الاستراتيجية للاستفادة من برامج محو الأمية فمن أصل حوالي 735 ألف شخص استفادوا من محو الأمية خلال الموسم القرائي 2016_2017 ظهر أن 90 في المائة منهم نساء في حين لا تتعدى نسبة الرجال 10 في المائة أما المفارقة الثالثة التي أثارت الانتباه فتتمثل في أن النسب الأعلى للأمية تمركز أكثر في الحواضر الكبري مثل الرباط الدار البيضاء وفاس ومراكش وهي المراكز التي يتمركز فيها أكبر عدد من المدارس وجمعيات المجتمع المدني والمساجد .

هذا وقد قال العثماني في كلمته خلال رئاسته للمجلس الاداري التي تحضره قطاعات حكومية عدة أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومات المتتالية لا تزال الآمية تشكل آفة خطيرة وتحديا كبيرا يواجه بلادنا ويسائل جميع المؤسسات حكومة وجماعات محلية وأكد أن القضاء على هذه الآفة يستدعي أن '' كلشي يدير يد الله وكلشي يخدم ويتعاون '' وأن نكون عمليين وبرغماتين ونذهب مباشرة الى العمل على أرض الواقع .

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