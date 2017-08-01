لیديك تنجح في سياستها التواصلية بمناسبة الیوم الوطني للمھاجر ﻿

تمیز فصل الصیف ھذه السنة بعدد من الأنشطة التي نظمت على المستوى الوطني لفائدة مغاربة العالم، و ذلك في إطار الاحتفال بالیوم الوطني 14 للمغاربة المقیمین بالخارج والذي یصادف 10 غشت من كل سنة، حيث نظمت

''شوف تيفي''

تمیز فصل الصیف ھذه السنة بعدد من الأنشطة التي نظمت على المستوى الوطني لفائدة مغاربة العالم، و ذلك في إطار الاحتفال بالیوم الوطني 14 للمغاربة المقیمین بالخارج والذي یصادف 10 غشت من كل سنة، حيث نظمت عمالة المحمدیة أنشطة بھذه المناسبة لفائدة المھاجرین المغاربة وذلك تحت شعار '' استثمارات مغاربة العالم ، الفرص والتحدیات''.

وذلك بمشاركة عدد من المقاولات المغربیة الكبرى و المؤسسات، من بینھا لیديك، خاصة أن ھذا الیوم أصبح موعدا سنویا یلتقي فیھا المھاجرون مع مختلف الفاعلین في القطاعین العمومي و الخاص للتواصل و تقریب الخدمات لفائدة ھذه الفئة من المواطنین المغاربة.

و بھذه المناسبة تواصلت لیديك مع زبنائھا من أبناء الجالیة المغربیة التابعین للمجال الترابي للتدبیر المفوض بالدار البیضاء الكبرى، من خلال رواق داخل فضاء أنشطة بعمالةالمحمدیة، أشرف علیه مسؤولو لیديك بالمدیریة الجھویة بالمحمدیة.

و في ھذا السیاق، أشار محمد الملولي المدیر الجھوي للیديك بالمحمدیة إلى أن من بین زبناء لیديك یوجد عدد كبیر من المغاربة القاطنین بالخارج، و أن الاحتفال بھذا الیوم ھو فرصة للالتقاء بھم و التواصل معھم للاجابة عن تساؤلاتھم في إطار سیاسة القرب والتزامات الخدمة التي تعتمدھا لیديك.



للإشارة، ففي كل واحدة من وكالات لیديك یوجد شباك خاص باستقبال المھاجرین المغاربة بالخارج، و مستشار مكلف بتتبع طلباتھم و عرض خدمات ملائمة لفائدتھم و المعلومات المفیدة لمواكبة اشتراكاتھم و استثماراتھم ذات الصلة بالربط بالخدمات. كما تقوم المقاولة بإصدار مطویة دوریة تقدم جمیع المعلومات حول الخدمات و المراكز التي یمكن الاتصال بھا من أجل الاستعلام أو لتقدیم طلبات الإصلاح أو الشكایة، كما تعرض تشكیلة واسعة لفائدة الزبناء من أجل أداء الفواتیر في أحسن الظروف، مثل التسدید بواسطة الاقتطاع البنكي، أو تخصیص مؤونة، أو عبر بطاقة الائتمان البنكي في الشبابیك الأوتوماتیكیة البنكیة، أو في فضاءات ''تسھیلات''، أو في الوكالات.