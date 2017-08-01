اختراع جديد يحدد مرض السرطان في 10 ثوان ﻿

تمكن علماء من جامعة تكساس من اختراع قلم يسمى ''MasSpec Pen'' يمكنه من تحديد الأنسجة السرطانية خلال 10 ثوان، حسبما أفاد به موقع ''تايم''.

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تمكن علماء من جامعة تكساس من اختراع قلم يسمى ''MasSpec Pen'' يمكنه من تحديد الأنسجة السرطانية خلال 10 ثوان، حسبما أفاد به موقع ''تايم''.

ويعمل القلم على جعل العملية الجراحية لإزالة الورم أكثر دقة كما يقوم بتسريع عملية الاختبار بنسبة تصل إلى 150 مرة.

وذكر ملخص الدراسة أن الاختبارات المأخوذة من 253 مريضا بالسرطان استغرقت حوالي 10 ثوان، وتبين أنها دقيقة بنسبة 96 في المئة خلال تلك المدة الزمنية.

يذكر أن القلم قبل اعتماده يحتاج إلى اختبار على المزيد من عينات الأنسجة وأثناء العلميات الجراحية الفعلية في التجارب السريرية، وينتظر حالياً الموافقة النهائية والكاملة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.