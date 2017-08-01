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امرأة انتحرت من الطابق الرابع أمام أعين التلاميذ في طنجة

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 22:34 امرأة انتحرت من الطابق الرابع أمام أعين التلاميذ في طنجة | حوادث و حقوق
امرأة انتحرت من الطابق الرابع أمام أعين التلاميذ في طنجة
لقيت امرأة بالغة من العمر حوالي 65 سنة حتفها صباح يومه الجمعة بعدما أقدمت على الانتحار برمي نفسها من الطابق الرابع لمنزل بحي البرانص 1 بمدينة طنجة.

شوف تيفي

لقيت امرأة بالغة من العمر حوالي 65 سنة حتفها صباح يومه الجمعة بعدما أقدمت على الانتحار برمي نفسها من الطابق الرابع لمنزل بحي البرانص 1 بمدينة طنجة.

وقالت مصادر من عين المكان، أن الحادثة وقعت على الساعة الثامنة صباحا أمام أعين بعض التلاميذ الذين شهدوا لحظة سقوطها على الأرض، حيث رميت نفسها من الطابق الرابع لمنزل عائلة زوجها قرب مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية.

وأكدت نفس المصادر، أن السيدة، وهي مهاجرة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية، أصيبت بكسور في أنحاء مختلفة من جسدها، حيث تم نقلها لقسم المستعجلات في حالة غيبوبة على متن سيارة الإسعاف.

وأشارت المصادر ذاتها، أن السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة بعد نقلها لقسم المستعجلات، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

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انتحار شوف تيفي طنجة امرأة

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