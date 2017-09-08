روسية تدخل موسوعة غينيس كصاحبة أطول ساقين في العالم ﻿

حظيت يكاترينا ليسينا، البالغة من العمر 29 عاما، على لقب صاحبة أطول ساقين في العالم الأمر الذي مكنها من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2018.

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حظيت يكاترينا ليسينا، البالغة من العمر 29 عاما، على لقب صاحبة أطول ساقين في العالم الأمر الذي مكنها من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2018.

وقد فازت يكاتيرينا بلقبي صاحبة أطول ساقين في العالم وعارضة الأزياء الأطول في أرجاء المعمورة بعد أن تقدمت، في شهر يناير من هذا العام، بطلبين إلى كتاب غينيس في آن واحد حيث يبلغ طولها 205.7 سم، بينما طول ساقيها 133 سم.

يشار إلى أن يكاترينا كانت لاعبة سابقة في المنتخب الروسي لكرة السلة، فقد شاركت في العديد من المباريات وكانت عضو في الفريق الوطني الروسي. ونالت عدة مداليات على رأسها الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2008 في بكين، والميدالية الفضية في نهائيات كأس العالم 2006 في البرازيل.