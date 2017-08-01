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مثير..حكومة هذه الدولة تبيع الحشيش باش المواطنين يفرحو

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 22:20 مثير..حكومة هذه الدولة تبيع الحشيش باش المواطنين يفرحو | دولي
مثير..حكومة هذه الدولة تبيع الحشيش باش المواطنين يفرحو
كشفت ''وكالة ''سبوتينك'' الروسية يومه الجمعة، أن إقليم أونتاريو الكندي،أعلن عن خطط لبيع الماريخوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت، مما يجعله أول إقليم يستجيب لخطوة

''شوف تيفي''

كشفت ''وكالة ''سبوتينك'' الروسية يومه الجمعة، أن إقليم أونتاريو الكندي،أعلن عن خطط لبيع الماريخوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت، مما يجعله أول إقليم يستجيب لخطوة الحكومة الاتحادية بتقنين استخدام هذا المخدر بحلول منتصف العام المقبل.

وحسب الوكالة الروسية فسوف ينشئ الإقليم، وهو أكبر أقاليم كندا من حيث عدد السكان، لجنة للرقابة على القنب ويفتتح ما يصل إلى 80 متجرا بحلول يوليوز 2019 مشابهة لتلك التي تبيع الكحوليات ولكن منفصلة عنها، وسيتيح الإقليم مبيعات الماريخوانا عبر الإنترنت اعتبارا من يوليوز 2018 عبر موقع تديره الحكومة فقط.

وقال الإقليم، تضيف الوكالة إن قرارات بشأن التسعير والضرائب ستتخذ بمجرد توفير الحكومة الاتحادية مزيداً من التفاصيل عن الأمر. وقالت الحكومة الليبرالية في كندا إنها تريد أن تضمن انخفاض السعر بما يكفي لتشجيع المستهلكين على الانصراف عن السوق السوداء، وسيكون السن القانوني لتعاطي وشراء وحيازة الماريخوانا في أونتاريو لا يقل عن 19 عاما، واقترحت الحكومة الاتحادية هذا العام في تشريعها الأساسي أن يكون السن القانوني 18 عاما.

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المغرب شوف تيفي أقاليم كندا الماريخوانا التسعير الحكومة

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