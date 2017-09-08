 صادم وبالصورة..شوفو أب ''محمل '' ولدو المريض على ظهرو وهو داير السيروم بمستشفى في سيدي قاسم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اختراع جديد يحدد مرض السرطان في 10 ثوان | مجتمع

اختراع جديد يحدد مرض السرطان في 10 ثوان

امرأة انتحرت من الطابق الرابع أمام أعين التلاميذ في طنجة | حوادث و حقوق

امرأة انتحرت من الطابق الرابع أمام أعين التلاميذ في طنجة

روسية تدخل موسوعة غينيس كصاحبة أطول ساقين في العالم | دولي

روسية تدخل موسوعة غينيس كصاحبة أطول ساقين في العالم

مثير..حكومة هذه الدولة تبيع الحشيش باش المواطنين يفرحو | دولي

مثير..حكومة هذه الدولة تبيع الحشيش باش المواطنين يفرحو

صادم وبالصورة..شوفو أب محمل ولدو المريض على ظهرو وهو داير السيروم بمستشفى في سيدي قاسم | مجتمع

صادم وبالصورة..شوفو أب ''محمل '' ولدو المريض على ظهرو وهو داير السيروم بمستشفى في سيدي قاسم

طفل دمية صنع قبل 3000 عام مازال موجودا لحد الساعة | دولي

طفل دمية صنع قبل 3000 عام مازال موجودا لحد الساعة

البولفار يعود من جديد في نسخة جديدة | مجتمع

البولفار يعود من جديد في نسخة جديدة

بالفيديو: وداعا السكانير و الأخطاء الطبية سكانير من نزع اخر | بووز

بالفيديو: وداعا السكانير و الأخطاء الطبية سكانير من نزع اخر

فيديو خطير !!! !عتداء خطير على حارس ليلي بواسطة السلاح الابيض على مستوى العنق بفاس | بووز

فيديو خطير !!! !عتداء خطير على حارس ليلي بواسطة السلاح الابيض على مستوى العنق بفاس

''رعاة'' سياسة الريع

صادم وبالصورة..شوفو أب ''محمل '' ولدو المريض على ظهرو وهو داير السيروم بمستشفى في سيدي قاسم

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 21:47 صادم وبالصورة..شوفو أب محمل ولدو المريض على ظهرو وهو داير السيروم بمستشفى في سيدي قاسم | مجتمع
صادم وبالصورة..شوفو أب ''محمل '' ولدو المريض على ظهرو وهو داير السيروم بمستشفى في سيدي قاسم
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جد مؤلمة وصادمة، ظهر خلالها أب وهو يقوم بحمل ابنه على ظهره داخل إحدى المستشفيات العمومية بسيدي قاسم.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جد مؤلمة وصادمة، ظهر خلالها أب وهو يقوم بحمل ابنه على ظهره داخل إحدى المستشفيات العمومية بسيدي قاسم.

وحسب ناشري الصورة المؤلمة فإن الأب عجز عن إيجاد وسيلة لنقل ابنه المريض خارج المستشفى، ليضطر إلى نقله على ظهره وهو ما يزال يضع ''السيروم'' في مشهد يدمي القلوب ويهز النفوس.

وتفاعل النشطاء مع هذه الصورة، معبرين عن استيائهم الشديد لواقع مجموعة من المستشفيات التابعة للقطاع العمومي والتي تعرف مجموعة من التجاوزات يكون ضحيتها الأول المريض الذي لم يجد أبسط الحقوق ليحصل على التطبيب المجاني .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي المستشفيات العمومية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اختراع جديد يحدد مرض السرطان في 10 ثوان | مجتمع

اختراع جديد يحدد مرض السرطان في 10 ثوان

البولفار يعود من جديد في نسخة جديدة | مجتمع

البولفار يعود من جديد في نسخة جديدة

بالصور..شيبانيين حصلوهم كيبيعو الحشيش وسط سيارة بالبيضاء | مجتمع

بالصور..شيبانيين حصلوهم كيبيعو الحشيش وسط سيارة بالبيضاء

أحكام تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب بسلا | مجتمع

أحكام تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب بسلا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...النشيد الوطني وتوزيع المحافظ المدرسية في اليوم الأول من الدخول المدرسي | بــووز
منذ 42 دقيقة

بالفيديو...النشيد الوطني وتوزيع المحافظ المدرسية في اليوم الأول من الدخول المدرسي

بالفيديو...المغاربة يتضامنون مع مسلمي بورما من قلب الرباط | بــووز

بالفيديو...المغاربة يتضامنون مع مسلمي بورما من قلب الرباط

بالفيديو...برافو: أصغر تلميذة مغربية تؤلف كتابا غير مسبوق بالإنجليزية | بــووز

بالفيديو...برافو: أصغر تلميذة مغربية تؤلف كتابا'' غير مسبوق'' بالإنجليزية

أشهر مراكشي في الويب يعرض موهبته على المخرجين المغاربة وهذا ما قاله عن الدخول المدرسي | خارج البلاطو

أشهر مراكشي في الويب يعرض موهبته على المخرجين المغاربة وهذا ما قاله عن الدخول المدرسي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اختراع جديد يحدد مرض السرطان في 10 ثوان | مجتمع
منذ 6 دقائق

اختراع جديد يحدد مرض السرطان في 10 ثوان

امرأة انتحرت من الطابق الرابع أمام أعين التلاميذ في طنجة | حوادث و حقوق

امرأة انتحرت من الطابق الرابع أمام أعين التلاميذ في طنجة

روسية تدخل موسوعة غينيس كصاحبة أطول ساقين في العالم | دولي

روسية تدخل موسوعة غينيس كصاحبة أطول ساقين في العالم

مثير..حكومة هذه الدولة تبيع الحشيش باش المواطنين يفرحو | دولي

مثير..حكومة هذه الدولة تبيع الحشيش باش المواطنين يفرحو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.