صادم وبالصورة..شوفو أب ''محمل '' ولدو المريض على ظهرو وهو داير السيروم بمستشفى في سيدي قاسم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جد مؤلمة وصادمة، ظهر خلالها أب وهو يقوم بحمل ابنه على ظهره داخل إحدى المستشفيات العمومية بسيدي قاسم.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جد مؤلمة وصادمة، ظهر خلالها أب وهو يقوم بحمل ابنه على ظهره داخل إحدى المستشفيات العمومية بسيدي قاسم.

وحسب ناشري الصورة المؤلمة فإن الأب عجز عن إيجاد وسيلة لنقل ابنه المريض خارج المستشفى، ليضطر إلى نقله على ظهره وهو ما يزال يضع ''السيروم'' في مشهد يدمي القلوب ويهز النفوس.



وتفاعل النشطاء مع هذه الصورة، معبرين عن استيائهم الشديد لواقع مجموعة من المستشفيات التابعة للقطاع العمومي والتي تعرف مجموعة من التجاوزات يكون ضحيتها الأول المريض الذي لم يجد أبسط الحقوق ليحصل على التطبيب المجاني .