طفل دمية صنع قبل 3000 عام مازال موجودا لحد الساعة ﻿

كشف متحف “ميدوسا” الاثري في ولاية “غازي عنتاب” عن تحفة أثرية عبارة عن طفل دمية كانت تستخدم في المسارح اليونانية قبل الميلاد حيث يقدر عمرها بأكثر من 3000 سنة.

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كشف متحف “ميدوسا” الاثري في ولاية “غازي عنتاب” عن تحفة أثرية عبارة عن طفل دمية كانت تستخدم في المسارح اليونانية قبل الميلاد حيث يقدر عمرها بأكثر من 3000 سنة.

فيما يتوفر المعرض على ما يقارب 6000 قطعة اثرية تعود للحقبتين البيزنطية والرومانية٬ تتمثل في الاواني الزجاجية التي كانت تستخدمها النساء قبل قرنين و ثلاثة قرون٬ فضلا عن العديد من الاشغال التاريخية المصنوعة من البرونز.

وقد تم صنع الطفل الدمية من التربة الساخنة بغية استخدامه من قبل اليونانين في العروض المسرحية الشهيرة ، وقال مدير المتحف “ابراهيم خليل الجن” إن الدمية اللعبة هي قطعة اثرية نادرة وتنفرد تركيا بها.

وأضاف” قد تم صنعه قبل 3 الاف عام وإذا نظرتم لجميع السجلات التاريخية في تركيا والمتاحف الخاصة العالمية فلن تجد مثل هذه الدمية سوى في متحفنا “.