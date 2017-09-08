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بالصور..شيبانيين حصلوهم كيبيعو الحشيش وسط سيارة بالبيضاء

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 20:43 بالصور..شيبانيين حصلوهم كيبيعو الحشيش وسط سيارة بالبيضاء | مجتمع
بالصور..شيبانيين حصلوهم كيبيعو الحشيش وسط سيارة بالبيضاء
تمكنت فرقة التطهير التابعة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، مساء يومه الجمعة، من إيقاف شخصين مسنين بالقرب من قنطرة أولاد زيان بالبيضاء، تم ضبطهما متلبسين بترويج مخدر ''الحشيش'' داخل سيارة من

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة التطهير التابعة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، مساء يومه الجمعة، من إيقاف شخصين مسنين بالقرب من قنطرة أولاد زيان بالبيضاء، تم ضبطهما متلبسين بترويج مخدر ''الحشيش'' داخل سيارة من نوه ''أونو'' خضراء اللون.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن فرقة التظهير، حجزت لدى الموقوفين بعد تفتيشهما على كمية مهمة من ''الحشيش'' على شكل قطع كانت معدة للبيع، ومبلغ مالي مهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرقة المذكورة، نقلت الموقوفين إلى الدائرة 31 قبل إحالتهما على الشرطة القضائية، بينما تم نقل السيارة التي كانا على متنها إلى المحجز البلدي.

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المغرب شوف تيفي الحي المحمدي سيارة الحشيش

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