 أحكام تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب بسلا ﻿
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أحكام تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب بسلا

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 19:53 أحكام تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب بسلا | مجتمع
أحكام تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا في قضايا تتعلق بالإرهاب بسلا
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، أمس الخميس بأحكام تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل

''شوف تيفي''+''و م ع''

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، أمس الخميس بأحكام تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.

فقد قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل ''تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، والإشادة بأفعال تكوين جريمة إرهابية ، وبتنظيم إرهابي''.

وأصدرت المحكمة حكما بالحبس النافذ سنتين في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل '' الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ، وبتنظيم إرهابي و عدم التبليغ عن جريمة إرهابية ، والالتحاق بشكل جماعي بتنظيم إرهابي ''.

وكانت الشرطة القضائية بكل من فاس وسيدي بنور وسوق السبت أولاد نمة ببني ملال ، وتازة قد تمكنت بداية السنة الجارية من إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين الذين ''كانت لهم علاقة بتنظيمات إرهابية بالخارج ، و كانوا يعتزمون الالتحاق بشكل جماعي بالتنظيم الإرهابي ''داعش'' بسوريا والعراق'' حسب ما ورد بمحاضر الشرطة القضائية .

 

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