فضيحة..شبكة شواذ تسقط رجال أعمال بالبيضاء والقضية فيها حفلات جنس جماعي وفنانون معروفون+تفاصيل مثيرة ﻿

كشفت تقارير أمنية أعدت حول نشاط شبكة للشذوذ الجنسي والقرض بفائدة بالبيضاء، تستهدف مقاولين وشخصيات مهمة وتعمل على إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة لإنفاقها في حفلات جنس جماعي، قبل أن يفقدوا

''شوف تيفي''

كشفت تقارير أمنية أعدت حول نشاط شبكة للشذوذ الجنسي والقرض بفائدة بالبيضاء، تستهدف مقاولين وشخصيات مهمة وتعمل على إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة لإنفاقها في حفلات جنس جماعي، قبل أن يفقدوا ممتلكاتهم وعقاراتهم بعد أن صاروا عاجزين عن تسديد ديونهم، وذلك حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد.

وأوضحت اليومية أن مصادرها أكدت أن غياب أي شكاية من قبل الضحايا وتنظيم الحفلات بشكل سري لتفادي اعتقالهم في حالة تلبس اعتبر عائقا للمصالح الأمنية بالبيضاء لاعتقالهم، وما زالت تراقب تحركاتهم لضبطهم وإيقافهم.

وأكدت مصادر اليومية أن زعيم الشبكة يتحدر من ضواحي البيضاء، اشتغل في بدايته في فرقة موسيقية شعبية، وكان معروف بمثليته، قبل أن يتمكن من تكوين شبكة للشذوذ الجنسي، من بين أفرادها مهاجرون مغاربة، نجحت في ظرف قياسي في استقطاب شخصيات بارزة إلى حفلات وصفت بالفاخرة، تنتهي بطقوس شاذة.

وأوضحت مصادر اليومية أن زعيم الشبكة اعتاد كل أسبوع إحياء حفلة فنية كبيرة بمنزل فخم، يحضرها فنانون معروفون بشذوذهم الجنسي تعزف فيها الأغاني الشعبية وجلسات ''الحضرة''، كما تذبح فيها قرابين من أكباش وعجول وتستمر السهرة إلى حدود الفجر بعدما تغادر كل شخصية مقر الحفل رفقة شاذ أو شاب في حال كان الشخص المدعو مثليا، صوب شقق مفروشة بعدد من الأحياء الراقية لممارسة الشذوذ الجنسي، وقدرت قيمة الأموال التي تنفق في ليلة واحدة بعشرات الملايين الأمر الذي يستغله زعيم الشبكة بشكل متقن، إذ يبدي لضيوفه من مقاولين وشخصيات استعداده لإقراضهم مبالغ مالية مرتفعة لإحياء هذه السهرات بعد أن صاروا مدمنين عليها، والمثير أن تلك المبالغ المقترضة، كانت تنفق على السهرة والشذوذ الجنسي قبل أن يجد الضحية نفسه موضوع ابتزاز بعرض الشيكات على النيابة العامة، إذا رفض أو احتج على قيمة الفوائد المرتفعة أو طلب تسوية مبلغ الدين، موضحة أن العديد من الضحايا من رجال أعمال وشخصيات عامة، انتهى بهم المطاف إلى الافلاس وبيع ممتلكاتهم وعقاراتهم لتسديد قيمة هذه الديون خوفا من الفضيحة .