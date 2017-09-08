بالصورة..هكذا تم إيقاف مروج قرقوبي بطنجة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بطنجة، أمس الخميس من توقيف المدعو '' م.أ'' البالغ من العمر 23 سنة من ذوي السوابق العدلية وذلك على مستوى حي الموظفين في حالة تلبس بترويج المخدرات القوية ، حيث ضبطت بحوزته 120

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بطنجة، أمس الخميس من توقيف المدعو '' م.أ'' البالغ من العمر 23 سنة من ذوي السوابق العدلية وذلك على مستوى حي الموظفين في حالة تلبس بترويج المخدرات القوية ، حيث ضبطت بحوزته 120 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل.



وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الأبحاث الأولية مع الموقوف مكنت من إيقاف مزوده الرئيسي بحي بئر الشيفا 35 سنة من ذوي السوابق العدلية في الاتجار في المخدرات و بيع الكحول المهربة .



وأكد المصدر ذاته أن الموقوفان سيتم إحالتهما على المصلحة الولائيةً للشرطة القضائية قصد البحث معهما في الموضوع بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .