حصري وهام للمغاربة ...هذه هي الشروط الضرورية للسفر إلى قطر بلا فيزا وهذه هي المدة المسموح الإقامة بها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إعفاء المغاربة من التأشيرة للدخول إلى قطر كما تم الإعلان عنه رهين بمجموعة من الشروط التي على الراغبين في السفر إلى الدوحة التوفر عليها.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إعفاء المغاربة من التأشيرة للدخول إلى قطر كما تم الإعلان عنه رهين بمجموعة من الشروط التي على الراغبين في السفر إلى الدوحة التوفر عليها.



وأوضح المصدر ذاته أن المغاربة الراغبين في السفر إلى قطر عليهم الالتزام بثلاثة شروط، ويتعلق الأمر أولا بالتوفر على تذكرة سفر ذهاب وإياب على الخطوط القطرية فقط ، والتوفر على مبلغ مالي تصل قيمته إلى 1500 دولار ، بالإضافة إلى التوفر على حجز بأحد الفنادق بقطر.



وأشار ذات المصدر أن الملتزمين بهذه الشروط سيحصلون على ''الفيزا'' داخل مطار الدوحة، وهي التأشيرة التي ستسمح لهم بالبقاء على الأراضي القطرية لمدة شهر واحد فقط لا غير وفي حال تجاوزها فإن المسافر سيكون مضطرا إلى دفع غرامة مالية.

وأكد المصدر نفسه انطلاقا مما سبق أن إعفاء المغاربة من التأشيرة لا يمكن اعتباره نهائيا، بل إن التغيير الوحيد الذي تم إتخاذه هو حصولهم على ''الفيزا'' بمطار الدوحة بدل الحصول عليها بالسفارة القطرية بالرباط، مشددا على أن المسافرين على خطوط أخرى غير الخطوط القطرية، سيكون مصيرهم المنع من دخول الأراضي القطرية وترحيلهم للمغرب.