سفير المغرب بالمكسيك يكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا زلزال هز جنوب البلاد ﻿

أكد سفير المغرب بالمكسيك محمد شفيقي، أنه لايوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب المكسيك ليلة الخميس/ الجمعة مخلفا 32 قتيلا وفق حصيلة أولية.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد سفير المغرب بالمكسيك محمد شفيقي، أنه لايوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب المكسيك ليلة الخميس/ الجمعة مخلفا 32 قتيلا وفق حصيلة أولية.

وأوضح السفير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه ''لايوجد أي مواطن مغربي ضمن الضحايا''، مشيرا إلى أن مصالح السفارة على اتصال وثيق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالمكسيك، ومعبأة لتفقد أوضاعهم وتقديم العون لهم إذا مادعت الحاجة الى ذلك.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 8,4 درجة جنوب المكسيك، وشعر به سكان العاصمة، بحسب الهيئة الوطنية لرصد الزلازل.

وحدد مركز الزلزال، الذي يعد الأقوى الذي تشهده البلاد في المائة سنة الأخيرة، في عرض البحر في منطقة تبعد 120 كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة تريس بيكوس في ولاية تشياباس.

وكان الرئيس إنريكي بينيا نييتو قد أعلن عن اتخاذ تدابير الحماية المدنية بالنظر الى قوة الزلزال، مشيرا الى أنه تقرر تعليق الدراسة ب11 ولاية. وفر السكان بالعاصمة مكسيكو من منازلهم مذعورين، فيما سجلت انقطاعات في التيار الكهربائي بعدة أحياء بالمدينة.

يذكر أن المكسيك تقع عند نقطة التقاء لخمس طبقات تكتونية وتشهد نشاطا زلزاليا كبيرا. وفي 1985 دمر زلزال قوته 8,1 درجات جزءا كبيرا من العاصمة وأسفر عن سقوط أزيد من عشرة آلاف قتيل.