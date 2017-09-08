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ســـابقة : وزارة حصاد تعدل توقيت المؤسسات التعليمية لتيسير صلاة الجمعة .. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 18:36 ســـابقة : وزارة حصاد تعدل توقيت المؤسسات التعليمية لتيسير صلاة الجمعة .. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
ســـابقة : وزارة حصاد تعدل توقيت المؤسسات التعليمية لتيسير صلاة الجمعة .. وهذه هي التفاصيل
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المذكرة عدد 17-098 وذلك بتاريخ 7 شتنبر 2017 في شأن الحصص الدراسية المسائية ليوم الجمعة .

''شوف تيفي''

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المذكرة عدد 17-098 وذلك بتاريخ 7 شتنبر 2017 في شأن الحصص الدراسية المسائية ليوم الجمعة .

وحسب ما جاء في المذكرة الوزارية، فستعرف الحصص المسائية ليوم الجمعة تغييرات بهدف تيسير أداء صلاة الجمعة التي كانت تتزامن مع توقيت صلاة الجمعة في السابق، حيث ستنطلق بالنسبة لمؤسسات الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على الساعة الثالثة بعد الزوال عوض الثانية كما كانت من قبل، على أن تنتهي في السابعة مساء خلاف السادسة.

في ذات الوقت ستنطلق على الساعة الثالثة أيضا، بالنسبة لمؤسسات التعليم الابتدائي، على أن تنتهي حسب الغلاف الزمني لكل فصل ، وتعتبر هذه الخطوة الأولى التي تراعي أداء صلاة الجمعة في تاريخ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمغرب.

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