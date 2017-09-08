 صادم وبالصور..كلبة حيدو ليها جهازها التناسلي بمكناس والقضية فيها الشعوذة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســـابقة : وزارة حصاد تعدل توقيت المؤسسات التعليمية لتيسير صلاة الجمعة .. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

ســـابقة : وزارة حصاد تعدل توقيت المؤسسات التعليمية لتيسير صلاة الجمعة .. وهذه هي التفاصيل

صادم وبالصور..كلبة حيدو ليها جهازها التناسلي بمكناس والقضية فيها الشعوذة | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..كلبة حيدو ليها جهازها التناسلي بمكناس والقضية فيها الشعوذة

عاجل وبالفيديو...بزناسة يعتدون على رجال الدرك ويمزقون ملابسهما الرسمية+تفاصيل جد خطيرة | مجتمع

عاجل وبالفيديو...بزناسة يعتدون على رجال الدرك ويمزقون ملابسهما الرسمية+تفاصيل جد خطيرة

قربالة نايضة.بنكيران يرفض لقاء زعماء الأحزاب والعثماني في حرج كبير مع حلفائه السياسيين..وهـــاعلاش | بوليتيك

قربالة نايضة.''بنكيران'' يرفض لقاء زعماء الأحزاب و''العثماني'' في حرج كبير مع حلفائه

عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير حيسكياللي روع أصحاب المحلات التجارية بالحي المحمدي بالبيضاء بواسطة سيف | مجتمع

عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير ''حيسكي''اللي روع أصحاب المحلات التجارية بالحي المحمدي بالبيضاء بواسطة

مثير..قطر تتبرع بـ 30 مليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية | دولي

مثير..قطر تتبرع بـ 30 مليون دولار للولايات المتحدة الأمريكية

بالصور: ڤيزيبل كيديروه البنات مكان البكارة الاصطناعية ...يثير ضجة بالمغرب | حوادث و حقوق

بالصور: ڤيزيبل كيديروه البنات مكان البكارة الاصطناعية ...يثير ضجة بالمغرب

شخص مجهول يرسل معلومات خطيرة تستهدف حزب التجمع الوطني للأحرار ووزراءه وبعض رجال الدولة تحت غطاء سري للغاية و سري جدا وهذه التفاصيل.. | بوليتيك

شخص مجهول يرسل معلومات خطيرة تستهدف حزب التجمع الوطني للأحرار ووزراءه وبعض رجال الدولة تحت غطاء

بالصورة..حريق مهول بباخرة خلال نقلها للجالية المغربية من الناظور إلى ألميريا | حوادث و حقوق

بالصورة..حريق مهول بباخرة خلال نقلها للجالية المغربية من الناظور إلى ألميريا

''رعاة'' سياسة الريع

صادم وبالصور..كلبة حيدو ليها جهازها التناسلي بمكناس والقضية فيها الشعوذة

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 18:24 صادم وبالصور..كلبة حيدو ليها جهازها التناسلي بمكناس والقضية فيها الشعوذة | حوادث و حقوق
صادم وبالصور..كلبة حيدو ليها جهازها التناسلي بمكناس والقضية فيها الشعوذة
مرة أخرى، سقطت ''كلبة'' من نوع سلوقي بمدينة مكناس، ضحية أصحاب القلوب والنفوس الضعيفة، حيث قام أشخاص ببتر رحمها من جهازها التناسلي من أجل أغراض السحر والشعوذة.

''شوف تيفي''

مرة أخرى، سقطت ''كلبة'' من نوع سلوقي بمدينة مكناس، ضحية أصحاب القلوب والنفوس الضعيفة، حيث قام أشخاص ببتر رحمها من جهازها التناسلي من أجل أغراض السحر والشعوذة.

ونشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للكلبة وهي غارقة في دمائها نظرا لوقوع تعفنات بجهازها التناسلي، وهو ما جعلها تصارع الموت.

وحسب ناشري الصور فإن ''الكلبة''، توجد بمنطقة باب جديد بمدينة مكناس، وتحتاج فورا لطبيب بيطري حتى يتدخل من أجل علاجها وإنهاء معاناته، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون معبرين عن استنكارهم الشديد لقيام بعض المشعوذين بأمور مشابهة، في حين طالب آخرون المصالح الأمنية بفتح تحقيق فوري وإيقاف المتورطين في هذا العمل الوحشي.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة مكناس الجهاز التناسلي تعفنات الشعوذة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور: ڤيزيبل كيديروه البنات مكان البكارة الاصطناعية ...يثير ضجة بالمغرب | حوادث و حقوق

بالصور: ڤيزيبل كيديروه البنات مكان البكارة الاصطناعية ...يثير ضجة بالمغرب

بالصورة..حريق مهول بباخرة خلال نقلها للجالية المغربية من الناظور إلى ألميريا | حوادث و حقوق

بالصورة..حريق مهول بباخرة خلال نقلها للجالية المغربية من الناظور إلى ألميريا

انفراد..البسطيلة تتسبب في تسمم مدعوين لحفل زفاف بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

انفراد..البسطيلة تتسبب في تسمم مدعوين لحفل زفاف بمدينة أكادير

إيقاف أربعة أشخاص من بينهم فتاتين يشتبه تورطهم في ترويج المخدرات الصلبة الكوكايين بفاس .. وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

إيقاف أربعة أشخاص من بينهم فتاتين يشتبه تورطهم في ترويج المخدرات الصلبة ''الكوكايين'' بفاس .. وهذه التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أشهر مراكشي في الويب يعرض موهبته على المخرجين المغاربة وهذا ما قاله عن الدخول المدرسي | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

أشهر مراكشي في الويب يعرض موهبته على المخرجين المغاربة وهذا ما قاله عن الدخول المدرسي

اكتشف أشهر التصاميم الوجدية التقليدية في افتتاح مهرجان بلوزة | خارج البلاطو

اكتشف أشهر التصاميم الوجدية التقليدية في افتتاح مهرجان ''بلوزة''

شاهد بالفيديو | عماد بنعمر يبدع في أغنية جديدة بعنوان Vamos أنتجها زهير بهاوي ! | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو | عماد بنعمر يبدع في أغنية جديدة بعنوان '' Vamos '' أنتجها زهير بهاوي !

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 شتنبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 شتنبر2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ســـابقة : وزارة حصاد تعدل توقيت المؤسسات التعليمية لتيسير صلاة الجمعة .. وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
منذ 4 دقائق

ســـابقة : وزارة حصاد تعدل توقيت المؤسسات التعليمية لتيسير صلاة الجمعة .. وهذه هي التفاصيل

صادم وبالصور..كلبة حيدو ليها جهازها التناسلي بمكناس والقضية فيها الشعوذة | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..كلبة حيدو ليها جهازها التناسلي بمكناس والقضية فيها الشعوذة

عاجل وبالفيديو...بزناسة يعتدون على رجال الدرك ويمزقون ملابسهما الرسمية+تفاصيل جد خطيرة | مجتمع

عاجل وبالفيديو...بزناسة يعتدون على رجال الدرك ويمزقون ملابسهما الرسمية+تفاصيل جد خطيرة

قربالة نايضة.بنكيران يرفض لقاء زعماء الأحزاب والعثماني في حرج كبير مع حلفائه السياسيين..وهـــاعلاش | بوليتيك

قربالة نايضة.''بنكيران'' يرفض لقاء زعماء الأحزاب و''العثماني'' في حرج كبير مع حلفائه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.