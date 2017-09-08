صادم وبالصور..كلبة حيدو ليها جهازها التناسلي بمكناس والقضية فيها الشعوذة ﻿

مرة أخرى، سقطت ''كلبة'' من نوع سلوقي بمدينة مكناس، ضحية أصحاب القلوب والنفوس الضعيفة، حيث قام أشخاص ببتر رحمها من جهازها التناسلي من أجل أغراض السحر والشعوذة.

''شوف تيفي''

مرة أخرى، سقطت ''كلبة'' من نوع سلوقي بمدينة مكناس، ضحية أصحاب القلوب والنفوس الضعيفة، حيث قام أشخاص ببتر رحمها من جهازها التناسلي من أجل أغراض السحر والشعوذة.

ونشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للكلبة وهي غارقة في دمائها نظرا لوقوع تعفنات بجهازها التناسلي، وهو ما جعلها تصارع الموت.

وحسب ناشري الصور فإن ''الكلبة''، توجد بمنطقة باب جديد بمدينة مكناس، وتحتاج فورا لطبيب بيطري حتى يتدخل من أجل علاجها وإنهاء معاناته، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون معبرين عن استنكارهم الشديد لقيام بعض المشعوذين بأمور مشابهة، في حين طالب آخرون المصالح الأمنية بفتح تحقيق فوري وإيقاف المتورطين في هذا العمل الوحشي.