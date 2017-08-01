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عاجل وبالفيديو...بزناسة يعتدون على رجال الدرك ويمزقون ملابسهما الرسمية+تفاصيل جد خطيرة

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 18:15 عاجل وبالفيديو...بزناسة يعتدون على رجال الدرك ويمزقون ملابسهما الرسمية+تفاصيل جد خطيرة | مجتمع
عاجل وبالفيديو...بزناسة يعتدون على رجال الدرك ويمزقون ملابسهما الرسمية+تفاصيل جد خطيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن سوق الخميس ولاد الحاج بمنطقة الصويرية التابعة لإقليم آسفي، شهد قبل قليل من يومه الجمعة، اعتداء جد خطيرة، من طرف تاجر مخدرات مدعوم بأحد المستهلكين لمخدر ''الحشيش''، على

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن سوق الخميس ولاد الحاج بمنطقة الصويرية التابعة لإقليم آسفي، شهد قبل قليل من يومه الجمعة، اعتداء جد خطيرة، من طرف تاجر مخدرات مدعوم بأحد المستهلكين لمخدر ''الحشيش''، على عنصرين من الدرك الملكي.

وأوضح المصدر ذاته أن رجلي الدرك الملكي التابعين لسرية الصويرة، حاولا إيقاف تاجر لمخدر ''الحشيش'' داخل السوق المذكور، إلا أن الأمور تطورت عقب اعتداء التاجر على عنصر الدرك وتهديده بالانتحار بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يعمد ''مستهلك للحشيش'' والذي تربطه علاقة صداقة بتاجر المخدرات إلى التدخل والاعتداء على رجلي الدرك وتمزيق ملابسهما.

وأكد المصدر ذاته أن هذه المواجهة، انتهت بإصابة رجلي الدرك على مستوى اليد، واعتقال المعنيين بالأمر اللذان تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

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