قربالة نايضة.''بنكيران'' يرفض لقاء زعماء الأحزاب و''العثماني'' في حرج كبير مع حلفائه السياسيين..وهـــاعلاش ﻿

رفـض ''عبدالإلـه بنكيران'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لقاء زعمـاء الأغلبية الحكومية خلال الأيـام الأخيرة، للمصادقة على مسودة ميثاق الأغلبيـة، علـى اعتبار أنه لم يعد يرغب في مجالسة حلفاء

''شــوف تيـفي''



رفـض ''عبدالإلـه بنكيران'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لقاء زعمـاء الأغلبية الحكومية خلال الأيـام الأخيرة، للمصادقة على مسودة ميثاق الأغلبيـة، علـى اعتبار أنه لم يعد يرغب في مجالسة حلفاء سياسيين لحزبه تسببوا في إعفائه من رئاسة الحكومة.



غياب ''بنكيـران'' عن اجتماعات ولقاءات زعماء الأغلبية أثار جدلا واسعا ونقاشا حادا بين العديد من النشطاء والفاعلين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي، وحسب مصادر مطلعة فقد اعتبر كل من أخنوش، ولشكر، وساجد ولعنصر وبنعبد الله هذا الغياب إهانة لهم وعدم تقدير لمكانتهم السياسية التي يحضون بها، مما دفعهم للمطالبة بضرورة توقيعه شخصيا على الميثاق كشرط لتوقيعهم أيضا.



وفـي هذا الصدد صرح ''عمر الشرقاوي'' المحلل السياسي لـ''شوف تيفي'' في مكالمة هاتفية هذا المساء أن حقيقة ما يدور اليوم داخل أحزاب الأغلبية الحكومية أن ''بنكيران'' متعنت علما أنه هو من سيحدد مصير هذا الميثـاق إذا تنازل وحضر شخصيا أما الطريقة التي يتعمدها في إرسال نائبه فهذا يثير حفيظة الأمناء العامين للأحزاب ويعتبرونه إساءة غير مسبوقة من طرف زعماء الأحزاب السياسية .



وأضــاف ''الشرقاوي'' لـ''شـوف تيفي'' أن بنكيران لا يريد التوقيع على ميثاق الأغلبية لأنه يعتبر أن مضامين الميثاق لا توافق الكثير من مواقفه الشخصية بعد الإعفاء الذي طاله من رئاسة الحكومة ، ويحاول الانتصار لنفسه ، مبرزا أن اصرار بنكيران على رفض الاجتماع بالأمناء العامين للأحزاب سيعطل ميثاق الأغلبية لأجل غير مسمى .