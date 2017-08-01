 عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير ''حيسكي''اللي روع أصحاب المحلات التجارية بالحي المحمدي بالبيضاء بواسطة سيف ﻿
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عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير ''حيسكي''اللي روع أصحاب المحلات التجارية بالحي المحمدي بالبيضاء بواسطة سيف

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 17:23 عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير حيسكياللي روع أصحاب المحلات التجارية بالحي المحمدي بالبيضاء بواسطة سيف | مجتمع
عاجل وبالفيديو..هذا هو مصير ''حيسكي''اللي روع أصحاب المحلات التجارية بالحي المحمدي بالبيضاء بواسطة سيف
تمكنت عناصر الدائرة 36 الحي المحمدي عين السبع، قبل قليل من يومه الجمعة من إيقاف الشخص الذي ظهر قبل أسبوعين بمقطع فيديو وهو يروع أصحاب محلات تجارية بواسطة سيف بإحدى الأسواق الشعبية.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الدائرة 36 الحي المحمدي عين السبع، قبل قليل من يومه الجمعة من إيقاف الشخص الذي ظهر قبل أسبوعين بمقطع فيديو وهو يروع أصحاب محلات تجارية بواسطة سيف بإحدى الأسواق الشعبية.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' بأن عناصر الدائرة الأمنية المذكورة، توصلوا بإخبارية، تفيد أن الملقب بـ ''حيسكي'' ظهر بحي السلام بالحي المحمدي، لتسارع إلى إيقافه، موضحا في الوقت نفسه بأن المعطيات الخاصة به، تشير إلى أنه مبحوث عنه في عدة شكايات وهو من ذوي السوابق العدلية.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك قبل عرضه على النيابة العامة.

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة الحي المحمدي عين السبع المحلات التجارية

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